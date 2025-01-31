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Muharrem İnce CHP'ye geri dönüyor: İşte, o tarih ve yeni görevi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin eski partisi CHP'ye geri dönüyor, işte, o tarih ve detaylar...

Muharrem İnce CHP'ye geri dönüyor: İşte, o tarih ve yeni görevi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin eski partisi CHP'ye geri dönüyor, işte, o tarih ve detaylar...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin eski partisi CHP'ye dönmesine ilişkin tartışmalar devam ederken yeni iddialar ortaya atıldı.

Muharrem İnce CHP'ye geri dönüyor: İşte, o tarih ve yeni görevi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, 2018'de Cumhurbaşkanı adayı gösterildiği ve uzun yıllar milletvekili olduğu CHP'ye döneceği iddiaları konuşulmaya devam ediyor.

İNCE'NİN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

Gazeteci Yazar Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de programında İnce'nin dönüşüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yarkadaş "Muharrem İnce 15 gün içinde CHP'ye dönecek. Kesin olarak söylüyorum. Muharrem İnce, Çankaya üyesi olarak dönüyor. Herhangi bir görev talebinde bulunmamış. CHP'li olarak hayatıma devam etmek istiyorum" demiş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7

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