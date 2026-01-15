Türkiye sınırında kritik saatler: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel denetimde

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis ve Gaziantep'te birliklerini tek tek gezdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ve Gaziantep Karkamış'ta bulunan Soylu Üs Bölgesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.