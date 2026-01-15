  1. Anasayfa
Türkiye sınırında kritik saatler: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel denetimde

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye sınırında incelemelerde bulunarak riskli bölgeleri yakından denetledi...

Yayınlanma:

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye sınırında...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye sınırında incelemelerde bulunarak riskli bölgeleri yakından denetledi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis ve Gaziantep'te birliklerini tek tek gezdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ve Gaziantep Karkamış'ta bulunan Soylu Üs Bölgesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

