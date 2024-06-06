Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube, yerel basın ile bir araya gelerek Yeni Müfredat hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube geleneksel hale gelen yerel basınla buluşmalarına devam ederek 6 Haziran 2024 Perşembe günü Pendik PenCR Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantı kahvaltı ile bir araya gelerek eğitim camiasının sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

2023- 2024 EĞİTİM YILININ DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Basın Sorumlusu Emre ŞAHİN'in açılış ve selamlama konuşması ile başlayan toplantıda 2023-24 sezonunun değerlendirilmesi ve öğretmenlerin genel istek ve talepleri konuşuldu.

Şube Başkanı Bilal DURAN; Öğretmenlik Meslek Kanunu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" Yeni Müfredat, Öğretmene Şiddet, Yönetici Atama Yönetmeliği ve Öğretmen Alımlarında Mülakat konuları ile ilgili görüşlerini anlattı.

"YENİ MÜFREDATI OLUMLU BULUYORUZ"

Müfredatın sadeleştirilmesi ve içeriğinin geliştirilmesini olumlu bulan Şube Başkanı Bilal Duran, özellikle ahlak, erdem konularının müfredatta yer alması ve teknolojik gelişmelerin takip edilip müfredatın uyumlu hale getirilmesinin olumlu olduğunu belirtti.

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Duran, "Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği yetkinin ve sorumluluğun gücüne inanarak dünya gündemindeki Filistin İsrail olaylarına da değindi. Müslüman coğrafyanın Filistin gibi Suriye'de de Irak'ta da bu benzer kadere mahkum olduğunu ama buna karşı koymak için eğitim öğretiminde net bir duruşta olması gerektiğini "söyledi.

"MÜLAKATLARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Mülakat konusundaki görüşleri değerlendiren ve Öğretmen Alımlarında Mülakat konusunu sendikaları açısından da ele alan Şube Başkanı Bilal Duran "eğitim fakültelerine öğrenci alırken mülakat yapılsın, o kadar sene emek veren mezun olan, memurluk sınavını kazanan öğrenciyi mülakat adı altında değerlendirmek doğru değil" dedi.

"BÖLGEMİZDE ÖĞRETMEN EVİ TALEPLERİ VAR"

Pendik'te öğretmenevi olmaması ile ilgili sorulan soru üzerine, talep ve isteklerinin olduğunu belirterek "Bölgemizde Pendik Tuzla Kartal Maltepe de taleplerimiz var, ama gerek arsa gerek mali şartlar nedeniyle yapılamadı. Konu ile ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Soru cevap kısmı dan sonra, Eğitim Bir Sen yöneticileri katılan gazetecilere teşekkür ettim ve toplantı sona erdi. Biz de son dakika gazetesi olarak toplantıda bulunduk ve takip ettik.