Dünyanın haritası değişecek: Zhang Hanhui: Çin'in Tayvan ile birleşme hedefi hiç olmadığı kadar yakın!

Dünyanın haritası değişecek: Çin gözünü Tayvan'a dikti! Çin'in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanhui, Çin'in Tayvan ile birleşme hedefine hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi.

Çin'in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanhui, Sputnik'e yaptığı açıklamada Çin'in Tayvan'la yeniden birleşme hedefine ulaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ve Pekin'in bu hedefi başaracak güce sahip olduğunu söyledi.

31 Aralık'ta konuşma yapan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Çin'in Tayvan ile 'yeniden birleşmesinin kaçınılmaz' olduğunu söylemişti. Devlet Başkanı, şu sözleri kullanmıştı:

''Tayvan Boğazının her iki yakasındaki insanlar tek bir ailedir. Hiç kimse aile bağlarımızı koparamaz ve hiç kimse ulusal yeniden birleşme yönündeki tarihi eğilimi durduramaz.''

Son dönemde Güney Çin denizinde Tayvan'da 'ayrılıkçı' olarak bilinen Lai Ching-te'nin cumhurbaşkanı olması ardından gerilim yükselmişti.

ABD'nin silah ve ekonomik silah yaptığı 23 milyonluk ada ülkesi Tayvan'a yönelik Pekin yönetiminden sert tepkiler gelmiş, bölgede adayı tamamen kapsayacak devasa bir tatbikat gerçekleştirilmişti.

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