Fon soruşturmasında son dakika: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek!

Fon soruşturmasında adı geçen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında soruşturma izni verildi. Kaya çiftinin, haklarında verilen iznin ardından bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin “Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları gereken neyse yapar” mesajını vermişti.

Kamuoyunda günlerdir tartışılan fon krizinde adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında adli makamlarca soruşturma izni verildi.

KAYA ÇİFTİ BAŞSAVCILIKTA İFADE VERECEK

Edinilen bilgilere göre, haklarında soruşturma izni kararı çıkan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, adli süreç kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.

SPK DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Ayrıca SPK’nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: TAYYİP ERDOĞAN GEREKEN NEYSE YAPAR

Yargı cephesindeki bu flaş gelişmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı kararlı açıklamaların hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Sürece ve ortaya atılan iddialara ilişkin net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna şu sözlerle seslendi:"Bizim Allah'a bir can borcumuz var, Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz yoktur. Dedikodular, türlü türlü senaryolar... Hiç kimse merak etmesin, Tayyip Erdoğan gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır."

İBB'den Pendik'te saha çalışması: Et Lokantası ve pazarda vatandaşların talepleri dinlendi

AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'dan ilk açıklama: İzmir'i yeniden inşa edeceğiz...