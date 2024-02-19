Piyasaları yakından ilgilendiren Goldman Sachs yorumu; S&P500 sonrasında sırada Bitcoin var!

2024 yılı itibarıyla hem geleneksel hem de dijital varlık piyasasında hareketlilik başladı. İç pazarda borsa rekor kırarken küresel piyasalarda da borsalar hiç olmadığı kadar hareketli. Buna Bitcoin’de eklenenice birçok uzmandan aynı yorum geliyor…

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Piyasaları yakından ilgilendiren Goldman Sachs yorumu; S&P500 sonrasında sırada Bitcoin var!

Piyasaların yakından bildiği şirket Goldman Sachs, Amerikan borsası ve Bitcoin korelasyonu hakkında konuştu. Rekorların kırıldığı borsanın ardından Bitcoin’i işaret eden şirket, yatırımcılara önemli mesajlar verdi.

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S&P 500, 5.200’Ü GÖREBİLİR

Goldman Sachs Group Inc. stratejistleri, endeksin bu ay önemli 5.000 dönüm noktasını aşmasının ardından hedeflerini revize etti. S&P 500 Endeksi için 2024 hedeflerini hızlı bir gşekilde analistler değiştirdi. Müşterilere yakın zamanda yapılan bir notta, David Kostin liderliğindeki ekip, ayarlamanın arkasındaki birincil itici güç olarak artan kar tahminlerini vurguladı.

Kostin şimdi S&P 500'ün yıl sonuna kadar 5.200'e tırmanacağını ve Aralık ortası olan 5.100 tahminine göre %2'lik bir artışı yansıtacağını tahmin ediyor. Bu yeni hedef, Cuma günkü kapanış fiyatından %3.9'luk bir kazanç anlamına geliyor.

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BİTCOİN FİYATI TAKİP EDECEK Mİ?

Bitcoin ve S&P 500 geçmişte yakın ve simbiyotik bir ilişki sürdürdü. İki piyasanın korelasyonu hep dikkatleri üzerine çekti. Bitcoin'in geçen yıl 2023'ün 4. çeyreğindeki güçlü rallisinden sonra, Bitcoin fiyatı büyük ölçüde S&P 500’ü yakalıyor.

BTC fiyatı 52.000 dolarlık temel desteğin üzerinde tuttuğundan, türev verileri daha fazla yükseliş fiyat hareketine işaret ediyor. Grafik, Bitcoin açık faizinde kayda değer bir artışı, 18 Şubat'ta 22,5 milyar dolarlık yeni bir üç yıllık zirveye ulaştığını gösteriyor.

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