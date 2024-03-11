Dolardan yeni bir rekor daha geldi, Hazine ve Maliye Bakanı’ndan yorum gecikmedi!

Dolar en son 21 Şubat’ta 31 TL’yi görerek rekor kırmıştı. Yaklaşık 3 hafta sonra ana rekor seviyeleri güncellendi. 11 Mart Pazartesi günü dolar 32 lirayı aştı. Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı devam etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik program dahilinde her şeyin beklediği gibi devam ettiğini açıkladı. Bu açıklamalar sosyal medyada tepki çekti.

KURDAKİ DALGALANMA GEÇİCİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden dolar ve Fitch notunu değerlendirdi. Şişmek, “Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor” yorumunu yaptı. Dolar hakkında ise Bakan Şimşek şunları söyledi;

“Dalgalanma geçici. Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Büyümenin yeniden dengelenmesi süreci oldukça iyi gidiyor; iç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor. Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda. Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek.”

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