Dolardan yeni bir rekor daha geldi, Hazine ve Maliye Bakanı’ndan yorum gecikmedi!

2024 yılı her açıdan rekorlarla geçiyor. En hızlı artış ise emtia ve döviz tarafında oldu. Günden güne yükselen her iki varlık, tüm ekonomiyi etkiliyor. Hafta başında ise, dolar kurunda yeni bir rekor seviye geldi. Bakan Mehmet Şimşek ise, “geçici” yorumunu yaptı…

YAYINLAMA
Google News
Dolardan yeni bir rekor daha geldi, Hazine ve Maliye Bakanı’ndan yorum gecikmedi!

Dolar en son 21 Şubat’ta 31 TL’yi görerek rekor kırmıştı. Yaklaşık 3 hafta sonra ana rekor seviyeleri güncellendi. 11 Mart Pazartesi günü dolar 32 lirayı aştı. Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı devam etti.

Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyorErken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik program dahilinde her şeyin beklediği gibi devam ettiğini açıkladı. Bu açıklamalar sosyal medyada tepki çekti.

KURDAKİ DALGALANMA GEÇİCİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden dolar ve Fitch notunu değerlendirdi. Şişmek, “Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor” yorumunu yaptı. Dolar hakkında ise Bakan Şimşek şunları söyledi;

0x0-son-dakika-haberi-bugun-dolar-ve-euro-ne-kadar-kac-tl-doviz-kuru-ve-dolar-euro-alis-satis-fiyati-1533905638179.jpg

“Dalgalanma geçici. Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Büyümenin yeniden dengelenmesi süreci oldukça iyi gidiyor; iç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor. Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda. Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek.”

İşsizlik verileri yine düşündürücü: İşte TÜİK’in açıkladığı o rakamlar…İşsizlik verileri yine düşündürücü: İşte TÜİK’in açıkladığı o rakamlar…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
Milyonları ilgilendiriyor! Yeni bir emeklilik sistemi geliyor, ilk detaylar belli oldu, EYT'liler de yararlanacak
Milyonları ilgilendiriyor! Yeni bir emeklilik sistemi geliyor, ilk detaylar belli oldu, EYT'liler de yararlanacak
Son Haberler
Acun Ilıcalı’dan beklenmedik çıkış: “10 yaşımdan beri böyle bir şey görmedim”
Acun Ilıcalı’dan beklenmedik çıkış: “10 yaşımdan beri böyle bir şey görmedim”
Tarık Balyalı TELE 1 Televizyonuna konuk olarak Pendik için projelerini anlattı
Tarık Balyalı TELE 1 Televizyonuna konuk olarak Pendik için projelerini anlattı
Dolardan yeni bir rekor daha geldi, Hazine ve Maliye Bakanı’ndan yorum gecikmedi!
Dolardan yeni bir rekor daha geldi, Hazine ve Maliye Bakanı’ndan yorum gecikmedi!
Ahmet Cin'in Çabaları sonuç verdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Pendik'e 600 yataklı hastane müjdesi
Ahmet Cin'in Çabaları sonuç verdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Pendik'e 600 yataklı hastane müjdesi
Dar gelirliye 1900 lira destek var! Ramazan öncesi hemen alın
Dar gelirliye 1900 lira destek var! Ramazan öncesi hemen alın
Ramazana özel ucuz et satışı başlıyor! O marketler kampanya başlattı
Ramazana özel ucuz et satışı başlıyor! O marketler kampanya başlattı
Çok Okunanlar
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
CHP ve DEM Parti, seçim iş birliğini nedeniyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a Mersin'de yumurtalı protesto yapıldı
CHP ve DEM Parti, seçim iş birliğini nedeniyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a Mersin'de yumurtalı protesto yapıldı
Zincir marketler Ramazan kolisi fiyatlarını açıkladı! İşte liste liste 2024 Ramazan koli fiyatları, Tarım Kredi, Şok, Çağrı, Migros,
Zincir marketler Ramazan kolisi fiyatlarını açıkladı! İşte liste liste 2024 Ramazan koli fiyatları, Tarım Kredi, Şok, Çağrı, Migros,
Emekliye 7 destek birden! Erdoğan tek tek açıkladı
Emekliye 7 destek birden! Erdoğan tek tek açıkladı
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''