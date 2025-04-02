Doğal gaz faturalarında önemli değişiklik! Şehirlere göre fiyatlar belirlenecek! İşte önemli ayrıntılar...

Doğal gaz faturalarında kademeli tarife sistemi hayata geçiyor. Her il için farklı tüketim sınırları belirlenirken, soğuk bölgelerde yaşayanlara daha fazla destek sağlanacak. Böylece, yüksek tüketimin olduğu illerde vatandaşların mağduriyeti önlenecek.

"KİMSE MAĞDUR EDİLMEYECEK"

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak desteklemenin doğru yere yapılması için elektrikte başlattığı uygulamaya doğalgazda da geçeceğini, doğalgazda soğuk ve sıcak şehirlerin ayrıştırılarak kimsenin mağdur edilmemesinin sağlanacağını söyledi.

EN ÇOK TÜKETİM HAKKARİ'DE

Öner, Türkiye'de her 100 hanenin yaklaşık 59'unun ısıtma, pişirme ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğalgaz kullandığını kaydetti.Hanelerde doğalgazın önemli bir kısmının ısınmak amacıyla kullanıldığını ve bunun da soğuk iklime sahip şehirlerde bir dezavantaj oluşturduğunu anlatan Öner "Bakanlık bu sebeple her il için ayrı bir kademe belirleyerek vatandaşları mağdur etmemeyi ve soğuk-sıcak iklime sahip illerin ayrımını yapmayı hedefliyor.

BAKANLIK TÜM VERİLERİ TEK TEK ÇIKARDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Son açıklanan 2023 verilerine bakıldığında hane başı ortalama tüketimin en yüksek olduğu il 1.401 metreküp ile Hakkâri olurken, bunu sırasıyla 1.348 metreküp ile Erzurum, 1.317 metreküp ile Ardahan, 1.311 metreküp ile Muş ve 1.224 metreküp ile Ağrı izledi. En az tüketim ise sırasıyla 521 metreküp ile Adana, 527 metreküp ile Osmaniye, 531 metreküp ile Mersin ve 566 metreküp ile Antalya'da gerçekleşti.İstanbul'da ise haneler bir yılda ortalama 869 metreküp, Ankara'da 1067 metreküp, İzmir'de 736 metreküp gaz tüketti. Bakanlık bütün bu verileri dikkate alarak her il için ortalama tüketim belirleyerek bu tüketimin altında kalanları desteklemeye devam ederken, üstünde kalanlara ise gerçek maliyetleri yansıtmaya başlayacak" dedi.

Haberin Devamı

İş dünyasından boykot çağrılarına büyük tepki: Boykot bir duruş değil akıl tutulmasıdır!

Çikolata ambalajı ele verdi: Bebek cinayetinin failleri bulundu!

Boykot tartışması büyüyor! Ticaret bakanından dikkat çeken açıklama! Tazminat davası açılabilir