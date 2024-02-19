Dikkat, KPSS’siz başvuru yapılabiliyor: TCDD, 95 yeni personel alımı yapacak!

Başvurular bugün başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü kendi bünyesine sürekli çalışacak personel alımı yapacak. Üstelik başvurular için KPPS şartı aranmıyor. İşte detaylar…

YAYINLAMA
Google News
Dikkat, KPSS’siz başvuru yapılabiliyor: TCDD, 95 yeni personel alımı yapacak!

TCDD işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alınacaktır.

Uzman doktorlar paylaştı, çocuklar hasta olduğunda sakın bunu yapmayın!Uzman doktorlar paylaştı, çocuklar hasta olduğunda sakın bunu yapmayın!

İş gücü taleplerimiz KPSS şartı aranmaksızın 19.02.2024 – 23.02.2024 tarihleri arasında ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR’da yayımlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Belirtilen meslek yüksekokulu programları veya meslek lisesi bölümlerinin herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.
  • Söz konusu işgücü taleplerimize belirtilen program veya bölümlerin herhangi birinden mezun olup üst öğrenim bitirenlerde başvuru yapabilecektir.
  • İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
  • İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar, noter huzurda kura çekimi öncesi ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları belirlemek üzere belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 04.03.2024 – 22.03.2024 tarihler arasında teslim edecektir.
  • Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

tcdd-kpssli-veya-kpsssiz-isci-alimi-yapacak-basvuru-sartlari-aciklandi-1691996225-6364-jpg.webptcdd-kpssli-veya-kpsssiz-isci-alimi-yapacak-basvuru-sartlari-aciklandi-1691996225-6364-jpg.webp

UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

Başvuru yapan adaylarda KPSS şartı aranmadığından evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda uygulama ve sözlü sınavına katılacak iş gücü talebinin 4 katı aday, 17.04.2024 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

Adayların uygulama ve sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Pendik Halk eğitim merkezinin düzenlediği "Parçalardan Bütüne, Mozaik Zaman Tüneli" Sergi Açılışı GerçekleştiPendik Halk eğitim merkezinin düzenlediği "Parçalardan Bütüne, Mozaik Zaman Tüneli" Sergi Açılışı Gerçekleşti

Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 5 puan, yazılı iletişimleri 5 puan, sözlü iletişimleri 5 puan, uygulama ise 50 puan olmak üzere beceri alanında 65 puan üzerinden, mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 7 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 35 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

thumbs-b-c-ee69e4350ec677ab72e59b4cd2d07b4d.jpg

İSTENİLEN BELGELER

  • Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
  • Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,
  • Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)
  • Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)
  • E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,
  • E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü.

Başvuru tarihleri ise 19 Şubat ile 23 Şubat arasında gerçekleşecektir. Detaylar için göz atın…

Piyasaları yakından ilgilendiren Goldman Sachs yorumu; S&amp;P500 sonrasında sırada Bitcoin var!Piyasaları yakından ilgilendiren Goldman Sachs yorumu; S&P500 sonrasında sırada Bitcoin var!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başvurular başladı: Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 sürekli işçi alacak…
Başvurular başladı: Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 sürekli işçi alacak…
Anadolu'nun önemli şirketlerinden biri olan Erciyas Çelik, iş sözleşmesini onayladı…
Anadolu'nun önemli şirketlerinden biri olan Erciyas Çelik, iş sözleşmesini onayladı…
B sınıfı ehliyeti olanlara güzel haber! B sınfı ehliyetliler A1 sınıfı sürücü belgesiyle motosikletleri kullanabilecekler
B sınıfı ehliyeti olanlara güzel haber! B sınfı ehliyetliler A1 sınıfı sürücü belgesiyle motosikletleri kullanabilecekler
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tam tamına 5500 yeni personel alınacak! İşte şartlar ve kadro…
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tam tamına 5500 yeni personel alınacak! İşte şartlar ve kadro…
Son Haberler
Dünya genelindeki boykotlar sonuç verdi: İsrail ekonomisi daralma yaşıyor: İşte açıklanan veriler…
Dünya genelindeki boykotlar sonuç verdi: İsrail ekonomisi daralma yaşıyor: İşte açıklanan veriler…
20 Şubat 2024 Salı günlük burç yorumları
20 Şubat 2024 Salı günlük burç yorumları
Dikkat, KPSS’siz başvuru yapılabiliyor: TCDD, 95 yeni personel alımı yapacak!
Dikkat, KPSS’siz başvuru yapılabiliyor: TCDD, 95 yeni personel alımı yapacak!
Uzman doktorlar paylaştı, çocuklar hasta olduğunda sakın bunu yapmayın!
Uzman doktorlar paylaştı, çocuklar hasta olduğunda sakın bunu yapmayın!
Dikkat!!! Başvurular başladı: Bakanlığa 62 sözleşmeli personel alacak…
Dikkat!!! Başvurular başladı: Bakanlığa 62 sözleşmeli personel alacak…
Halk ekmeğine kadın eli değdi, 25 kadın istihdam edildi
Halk ekmeğine kadın eli değdi, 25 kadın istihdam edildi
Çok Okunanlar
Meteoroloji 19 Şubat Pazartesi hava durumunu açıkladı! İstanbul Ankara, İzmir, Antalya ve tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji 19 Şubat Pazartesi hava durumunu açıkladı! İstanbul Ankara, İzmir, Antalya ve tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Batı Mahallesi Muhtar Adayı Nazan Uluca Çakıroğlu: “Muhtar olarak bilindiğim mahalleye resmi muhtar olmak için yola çıktım”
Batı Mahallesi Muhtar Adayı Nazan Uluca Çakıroğlu: “Muhtar olarak bilindiğim mahalleye resmi muhtar olmak için yola çıktım”
Pendik Belediye Başkan ve adayı Ahmet Cin'den çok konuşulacak seçim çalışması! Kim O? "Ben Ahmet Cin, Pendik Belediye Başkanı"
Pendik Belediye Başkan ve adayı Ahmet Cin'den çok konuşulacak seçim çalışması! Kim O? "Ben Ahmet Cin, Pendik Belediye Başkanı"
Düğmeye basıldı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanununda büyük değişikliğe gidiliyor, İşte tüm ayrıntılar
Düğmeye basıldı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanununda büyük değişikliğe gidiliyor, İşte tüm ayrıntılar
Metal işçisinin maaşı merak ediliyordu: Anlaşma yüzde 157’lik zamla yapıldı!
Metal işçisinin maaşı merak ediliyordu: Anlaşma yüzde 157’lik zamla yapıldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şartları sağlayanlar görev alacak! En düşük 49 bin, en yüksek maaş 74 bin lira olacak…
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şartları sağlayanlar görev alacak! En düşük 49 bin, en yüksek maaş 74 bin lira olacak…
Yorumlananlar
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"