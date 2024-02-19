Dikkat, KPSS’siz başvuru yapılabiliyor: TCDD, 95 yeni personel alımı yapacak!

TCDD işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alınacaktır.

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İş gücü taleplerimiz KPSS şartı aranmaksızın 19.02.2024 – 23.02.2024 tarihleri arasında ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR’da yayımlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Belirtilen meslek yüksekokulu programları veya meslek lisesi bölümlerinin herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Söz konusu işgücü taleplerimize belirtilen program veya bölümlerin herhangi birinden mezun olup üst öğrenim bitirenlerde başvuru yapabilecektir.

İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar, noter huzurda kura çekimi öncesi ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları belirlemek üzere belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 04.03.2024 – 22.03.2024 tarihler arasında teslim edecektir.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

Başvuru yapan adaylarda KPSS şartı aranmadığından evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda uygulama ve sözlü sınavına katılacak iş gücü talebinin 4 katı aday, 17.04.2024 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

Adayların uygulama ve sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

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Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 5 puan, yazılı iletişimleri 5 puan, sözlü iletişimleri 5 puan, uygulama ise 50 puan olmak üzere beceri alanında 65 puan üzerinden, mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 7 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 35 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

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İSTENİLEN BELGELER

Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)

Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)

E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,

E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü.

Başvuru tarihleri ise 19 Şubat ile 23 Şubat arasında gerçekleşecektir. Detaylar için göz atın…

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