Diamond Tema hakkında soruşturma! Ne demişti, Diamond Tema hapis cezası alacak mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, YouTuber Diamond Tema'nın sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile çektiği "Şeriat tartışmaları" adlı video için 'halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattığını açıkladı. Diamond Tema, Türkiye'ye geri dönmeyeceğini duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Diamond Tema hakkında soruşturma! Ne demişti, Diamond Tema hapis cezası alacak mı?

Diamond Tema, YouTube kanalı Yer6'da şeriat yanlısı Asrın Tok ile tartıştığı için soruşturmaya uğradı.

Diamond Tema gelişmelerin ardından aynı isimli YouTube kanalında canlı yayın yaptı. Diamond Tema, burada yaptığı açıklamalarla yurt dışında kalacağını ve neden böyle yaptığını açıkladı.

Diamond Tema, kendisi hakkında ölmesini isteyen insanların olduğunu belirterek, "Bir daha Türkiye'ye geldiğimde istiyorlarsa tutuklarlar, nezarete atarlar, mahkemeye çıkarız, mahkemeye çıkarız ve ifade veririz" dedi. Hiçbir sorun yok ama bu hafta bunu yaşamak istemedim.

17 Haziran EURO 2024 maç takvimi! EURO 2024 bugün hangi maçlar var?17 Haziran EURO 2024 maç takvimi! EURO 2024 bugün hangi maçlar var?

Akaryakıta yeni zam kapıda! Güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıta yeni zam kapıda! Güncel akaryakıt fiyatları

Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu? Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcı açıklama yaptıYurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu? Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcı açıklama yaptı

Bu olay gündemdeyken, herkes ölümümü veya atılmamı istiyor. Bu nedenle internette ters kelepçeyle fotoğraflarımı paylaşmak istemiyorum. Bunları memnun etmek istemem. Ya gördünüz müydü, siz bakın ne hale geldi dedi. Bu zevki ona vermeyeceğim.ifadelerini kullandı.

Diamond, "O zaman kimsenin umurunda olmaz ama ben bu adamlara yenilmiş olmayacağım bu konuda" dedi ve olaylardan dört ila beş ay sonra Türkiye'ye dönebileceğini söyledi.

Diamond Tema konuşmasının devamında muhalefet partilerinden yardım istedi:

Muhalefet partileri sessiz kaldı. Bu ülkeye şeriat getirmenin gerekli olduğunu söyleyen bir adama karşı Cumhuriyeti ve Laikliği savunuyorum. Bugün beni harcadılar ve susturdular; yarın sizin sıranız gelir."

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şeriat nedir, Şeriat hangi ülkelerde var?
Şeriat nedir, Şeriat hangi ülkelerde var?
Diamond Tema kimdir, Neden Türkiye’ye gelmiyor?
Diamond Tema kimdir, Neden Türkiye’ye gelmiyor?
Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu? Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcı açıklama yaptı
Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu? Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcı açıklama yaptı
Araba alacaklar dikkat edin! Yeni ÖTV düzenlemesi geliyor
Araba alacaklar dikkat edin! Yeni ÖTV düzenlemesi geliyor
Son Haberler
Sıcak havalarda kalp hastası olanlar dikkat: Fazla sıcaklıkta ne olur?
Sıcak havalarda kalp hastası olanlar dikkat: Fazla sıcaklıkta ne olur?
Fenerbahçe’nin yüzü olacağı konuşuluyordu: Ana de Armas kimdir?
Fenerbahçe’nin yüzü olacağı konuşuluyordu: Ana de Armas kimdir?
Konut satışlarında gerileme sürüyor: Mayıs ayında satışlar yine düştü
Konut satışlarında gerileme sürüyor: Mayıs ayında satışlar yine düştü
A Milliler, turnuvaya galibiyetle başladı: Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti
A Milliler, turnuvaya galibiyetle başladı: Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti
Kiracılar buna dikkat edin! Ödemeleri o şekilde yapıyorsanız yandınız
Kiracılar buna dikkat edin! Ödemeleri o şekilde yapıyorsanız yandınız
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Çok Okunanlar
Diamond Tema kimdir, Neden Türkiye’ye gelmiyor?
Diamond Tema kimdir, Neden Türkiye’ye gelmiyor?
Şeriat nedir, Şeriat hangi ülkelerde var?
Şeriat nedir, Şeriat hangi ülkelerde var?
Diamond Tema hakkında soruşturma! Ne demişti, Diamond Tema hapis cezası alacak mı?
Diamond Tema hakkında soruşturma! Ne demişti, Diamond Tema hapis cezası alacak mı?
85 milyon tek yürek: A Milli Takımı’mızın ilk 11’i belli oldu
85 milyon tek yürek: A Milli Takımı’mızın ilk 11’i belli oldu
Karpuz seçerken bunlara dikkat edin! 5 adımda doğru karpuz seçmek
Karpuz seçerken bunlara dikkat edin! 5 adımda doğru karpuz seçmek
B sınıfı ehliyeti olan işe girecek! Belediye düşük KPSS puanıyla personel alıyor
B sınıfı ehliyeti olan işe girecek! Belediye düşük KPSS puanıyla personel alıyor
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları