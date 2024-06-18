Diamond Tema hakkında soruşturma! Ne demişti, Diamond Tema hapis cezası alacak mı?

Diamond Tema, YouTube kanalı Yer6'da şeriat yanlısı Asrın Tok ile tartıştığı için soruşturmaya uğradı.

Diamond Tema gelişmelerin ardından aynı isimli YouTube kanalında canlı yayın yaptı. Diamond Tema, burada yaptığı açıklamalarla yurt dışında kalacağını ve neden böyle yaptığını açıkladı.

Diamond Tema, kendisi hakkında ölmesini isteyen insanların olduğunu belirterek, "Bir daha Türkiye'ye geldiğimde istiyorlarsa tutuklarlar, nezarete atarlar, mahkemeye çıkarız, mahkemeye çıkarız ve ifade veririz" dedi. Hiçbir sorun yok ama bu hafta bunu yaşamak istemedim.

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Bu olay gündemdeyken, herkes ölümümü veya atılmamı istiyor. Bu nedenle internette ters kelepçeyle fotoğraflarımı paylaşmak istemiyorum. Bunları memnun etmek istemem. Ya gördünüz müydü, siz bakın ne hale geldi dedi. Bu zevki ona vermeyeceğim.ifadelerini kullandı.

Diamond, "O zaman kimsenin umurunda olmaz ama ben bu adamlara yenilmiş olmayacağım bu konuda" dedi ve olaylardan dört ila beş ay sonra Türkiye'ye dönebileceğini söyledi.

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Diamond Tema konuşmasının devamında muhalefet partilerinden yardım istedi:

Muhalefet partileri sessiz kaldı. Bu ülkeye şeriat getirmenin gerekli olduğunu söyleyen bir adama karşı Cumhuriyeti ve Laikliği savunuyorum. Bugün beni harcadılar ve susturdular; yarın sizin sıranız gelir."