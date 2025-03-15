Resmi Gazete'de yayımlandı: Kesme altın satışı yasaklandı! 15 Mart 2025 Cumartesi altın fiyatları...

ELİNDE ÇEKİLİ ALTIN (KESME) OLAN NE YAPACAK?

Elinde çekili altını olanlar için herhangi bir karar verilmedi. Kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak kuyumculara satışı yapılabilir. Ancak satışı olmadığı için kuyumcular hurda niyetine olarak alsa da fiyatlarında düşüş yapabilirler.

STANDARTI YOKTU, AYAR PROBLEMLERİ OLUYORDU

Kesme altın kuyumcu ve satın alan kişi arasındaki güven esasına dayanan ayar oranıyla satılıyordu. Külçe altınlar çekme işlemine tabi tutularak inceltilmesiyle kesme altın ortaya çıkıyor. Ancak bazı kötü niyetli satıcılar nedeniyle kesme altınlarda ayar sorunları oluşuyor ve bu da standartları bozuyordu. Bununla birlikte satın alan kişi de ayar sorunu tespit edildiğinde düşük fiyattan satmak zorunda kalıyordu.