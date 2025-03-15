Resmi Gazete'de yayımlandı: Kesme altın satışı yasaklandı! 15 Mart 2025 Cumartesi altın fiyatları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve yürürlüğe giren Resmi Gazete kararına göre, kuyumculukla iştigal eden işletmeler çekili kıymetli maden satışı yapamayacak.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kuyumcular bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacak.
Yurt dışına çıkarken yanında 25 bin liradan fazla bulundurulmaması kuralı 185 bin liraya yükseltildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.
ELİNDE ÇEKİLİ ALTIN (KESME) OLAN NE YAPACAK?
Elinde çekili altını olanlar için herhangi bir karar verilmedi. Kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak kuyumculara satışı yapılabilir. Ancak satışı olmadığı için kuyumcular hurda niyetine olarak alsa da fiyatlarında düşüş yapabilirler.
STANDARTI YOKTU, AYAR PROBLEMLERİ OLUYORDU
Kesme altın kuyumcu ve satın alan kişi arasındaki güven esasına dayanan ayar oranıyla satılıyordu. Külçe altınlar çekme işlemine tabi tutularak inceltilmesiyle kesme altın ortaya çıkıyor. Ancak bazı kötü niyetli satıcılar nedeniyle kesme altınlarda ayar sorunları oluşuyor ve bu da standartları bozuyordu. Bununla birlikte satın alan kişi de ayar sorunu tespit edildiğinde düşük fiyattan satmak zorunda kalıyordu.
BAKAN ŞİMŞEK SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bakanlığı tarafından kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söylemişti.
Şimşek, şunları ifade etmişti:
"Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor."
Altın rekoru gördü! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 15 Mart günü, alıcılı seyri ile yatırımcısının yakın takibinde yer alıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte piyasaların son gününe dair canlı altın fiyatları 15 Mart alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 15 Mart Cumartesi günü yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, Ons'un 3000 dolar seviyesini görüp rekor kırması üzerine pozitif seyrini sürdürüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Mart alış - satış tablosu...
ONS ALTINOns altın güne 2984 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2890 dolar, en yüksek de 3003 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2987 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?Gram altın güne 3520 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3514 lira, en yüksek de 3543 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 3520 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 3511 liradan alınırken 3561 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?5.753,005.811,00
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?11.506,0011.621,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?22.701,6423.145,62
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?22.942,0023.146,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?22.974,4723.178,95
ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?56.754,1057.651,04
KUYUMCULARDA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor.
Kuyumcularda gram altın 3511 liradan alınırken 3561 liradan satılıyor. Has altın 3529 liradan alınırken 3550 liradan satılıyor.
Yeni çeyrek altın 5753 liradan alınırken 5810 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın 5700 liradan alınıp 5775 liradan satılıyor.
Yeni yarım altın 11 bin 506 liradan alınırken 11 bin 620 liradan satılıyor. Eski yarım altın 11 bin 329 liradan alınırken 11 bin 549 liradan satılıyor.
Yeni tam altın 22 bin 941 liradan alınırken 23 bin 144 liradan satılıyor. Eski tam altın 22 bin 658 liradan alınırken 22 bin 956 liradan satılıyor.