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Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl?

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Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl?
Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? İşte, bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...
Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 1 113

Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? İşte, bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...

Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 2 213

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 3 313

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 4 413

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 5 513

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 6 613

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 7 713

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 8 813

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 9 913

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 10 1013

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 11 1113

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 12 1213

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar sizi aldatmasın, kış geri dönüyor! Cumartesi hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 13 1313

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

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