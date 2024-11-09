Bahçeli'den '10 Kasım' Mesajı! O ayrıntıya dikkat çekti

10 Kasım dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk için bir anma mesajı yayınladı. MHP lideri, Atatürk'ün karşılaştığı zorluklar ve kararlı mücadeleden bahsederek, Türk milletinin tarih boyunca olduğu gibi bugün de hiçbir güce boyun eğmeyeceğini vurguladı.



ATATÜRK KURTULUŞUN MEŞALESİNİ KÖRÜKLEDİ



Devlet Bahçeli şu mesajı yayınladı:

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıldönümünde kendisini saygıyla anıyoruz. Aziz Atatürk fani bir insandır ve ömrü sınırlıdır. Bununla birlikte, bıraktığı muhteşem eserleri, devasa emanetleri, üstün hizmetleri ve üstün mücadeleleri ebediyen ulusun vicdanında ve tarihi hafızasında yerini koruyacaktır.

Atatürk, mazlum milletlerin istiklal mücadelelerine örnek olarak, "bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir milletin asla yok edilemeyeceğini" herkese ispat ederek yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, "kuvvetli öngörüsü" gelmektedir. Atatürk, Türk milletinin varlığını tehdit eden her türlü zalim düzene hızlı bir şekilde müdahale ederek milli uyanışı başlatarak kurtuluşun meşalesini körükledi.

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'HER TÜRK VATANDAŞI ATATÜRK'TEN İBRET ALMALI'

Türkiye, her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden taviz vermeyen ve baskıya ve esarete karşı geri adım atmayan bir politika izlediği için dünyanın dikkatini çekti. Bu, Türk milletinin ortak tarihsel değeridir. O, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu haysiyetidir.

Her Türk vatandaşı, Atatürk'ün özellikle Milli Mücadele yıllarındaki askeri ve siyasi liderliği, yaşadığı olaylar ve zorlu dönemler hakkında çok şey öğrenmeli ve ibret almalıdır.

Aziz Atatürk, "Şahsi menfaatlerini düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilecek gafillerin ihanetleriyle" her zaman karşılaşabilir. Atatürk, Türk milletinin kendine olan güvenini ve var oluş kararlılığını geliştirirken, aynı zamanda iç ve dış zorluklarla başa çıkacak azami dirayet ve direnci göstermiştir.