Depremzedelerin tüyler ürperten yardım çığlıkları! 112 ihbar hattına gelen çağrı kayıtları yayınlandı

Hatay’da asrın felaketinin yıl dönümünde ortaya çıkan 6 Şubat gecesine ait 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar tüyleri ürpertti. Acil Çağrı Merkezi personelinin göçük altında vatandaşlarla iletişim kurmaya çalıştığı anlar ses kayıtlarına yansıdı.

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Depremzedelerin tüyler ürperten yardım çığlıkları! 112 ihbar hattına gelen çağrı kayıtları yayınlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuş 25 bin insan vefat etmişti. Asrın felaketi olarak nitelendiren deprem gecesinin üzerinden 1 yıl geçse de acılar ilk anki gibi taze. Depremde Antakya ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi’nde de çökme olmuştu.

Çökmeyle birlikte Acil Çağrı Merkezinde yaralanan ve vefat eden personeller olmuştu. Göçük altında mesai arkadaşlarının olmasına ve evlerinden haber alamamalarına rağmen görevlerini bırakmayarak vatandaşlardan gelen ihbarları alan personel ve depremzede vatandaşlar arasında geçen diyaloglar adeta tüyler ürpertti.

Depremin yıl dönümünde ortaya çıkan ses kayıtlarında depremzede vatandaşların yardım çığlıkları 112 ihbar hattına yansıdı.

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