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Depremde çok eleştiri almıştılar: Bakan Uraloğlu, GSM operatörleriyle toplantı yapacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaşanan iletişim sorunları nedeniyle eleştirilen GSM operatörlerinin yetkilileriyle toplantı yapacak.

Depremde çok eleştiri almıştılar: Bakan Uraloğlu, GSM operatörleriyle toplantı yapacak!
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Depremde çok eleştiri almıştılar: Bakan Uraloğlu, GSM operatörleriyle toplantı yapacak!

İstanbul'da son yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde iletişimde yine aksama yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun eleştirilen GSM operatörü yöneticileriyle bir araya geleceği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaşanan iletişim sorunları nedeniyle eleştirilen GSM operatörlerinin yetkilileriyle toplantı yapacak.

Depremde çok eleştiri almıştılar: Bakan Uraloğlu, GSM operatörleriyle toplantı yapacak!

Bloomberg’in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Uraloğlu’nun bugün 14:00’te İstanbul’da operatör temsilcileriyle bir toplantı düzenleyeceğini aktardı.

Buna göre Uraloğlu, toplantıda yaşanan sorunun sebepleri hakkında şirketlerden bilgi isteyecek. Bakan Uraloğlu, operatörlerin mevcut altyapı kapasiteleri ve yatırım planları hakkında da bilgi alacak.

Merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yakınlarına telefon ile ulaşmak isteyenler, depremden kısa süre sonra hatların kilitlenmesiyle sorun yaşadı. Duruma sosyal medyada tepki gösteren binlerce kişi GSM operatörlerine ceza kesilmesi için çağrı yaptı. Operatörler ise tepkilerin ardından müşterilerinin acil ihtiyaçları için ücretsiz internet, SMS ve konuşma hediyelerini hatlara tanımladı.

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