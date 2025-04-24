CHP öve öve bitirememişti: Kent lokantaları depremde kepenk indirdi!

Kent lokantalarının vatandaşların en zor zamanında kapatıldı: Deprem paniği yaşayan vatandaşların bu arayışı sürerken İBB'ye ait Kent Lokantaları’nın kapalı olması ise dikkat çekti.

Vatandaşlar tepki gösterdi! CHP'nin öve öve bitiremediği kent lokantaları depremde kepenk indirdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı ilçelerde açtığı Kent Lokantaları, İstanbul'un 6.2 büyüklüğündeki depremi yaşadığı gün kepenk indirdi.

Dün İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği bildirildi. Deprem paniği yaşayan vatandaşların bu arayışı sürerken İBB'ye ait Kent Lokantaları’nın kapalı olması ise dikkat çekti.

KENT LOKANTALARI İSTANBULLU'NUN EN ZOR GÜNÜNDE KAPALIYDI

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçiriyor. Bu süreçte gününü ve geceyi dışarıda geçirmeye karar veren bazı vatandaşlar da su ve sıcak bir yemek arayışına girdi.

Deprem paniği yaşayan vatandaşların bu arayışı sürerken İBB'ye ait Kent Lokantaları’nın kapalı olması ise tepki topladı.

İBB HALKI YALNIZ BIRAKTI

İBB'nin, sosyal belediyeciliğin sembolü olarak öve öve bitiremediği lokantaların, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından kapısına kilit vurularak hizmet vermemesi dikkat çekti. İBB'nin, halkı yalnız bıraktığı bir su bile dağıtmadığı görüldü.

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VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Normal zamanda açık, kriz anında kapalı. Bu nasıl kamusal hizmet?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Özellikle yerel seçimlerden önce sıkça reklamı yapılan Kent Lokantalarının, en çok ihtiyaç duyulan bir anda hizmet verememesi, “Bu lokantalar yalnızca vitrin mi?” sorusunu akıllara getirdi.

"KOLAY ALGILARIN PEŞİNDESİNİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.

Türkyılmaz, "Dillerden düşürmediğiniz Kent Lokantalarınız, boykot ettiğiniz @espressolabtr kadar bile olamadı! Her gün menü paylaşırken, böyle bir günde neden kapalıydınız? Çünkü siz, zor zamanların değil, kolay algıların peşindesiniz" ifadelerini kullandı.

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