Deniz Göktaş tutuklandı: İlk ifadesi dikkat çekti

Komedyen Deniz Göktaş, 'dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan tutuklandı. Öte yandan Deniz Göktaş’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Deniz Göktaş, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği ve geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayınlanan 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinde yer alan skandal kesitlerle gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Bunun üzerine Göktaş hakkında 'dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

Dün yurt dışı tatilinden dönen Göktaş, İstanbul'da havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göktaş Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Deniz Göktaş, savcılık ifadesinin ardından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve ‘dini değerleri aşağılama’ suçlarından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. SANAL medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Deniz Göktaş, adliyeye sevk edildi.

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Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Göktaş hakkında tutuklama kararı verildi.

"KOMEDYENİM, YÜKSEK GELİRLİYİM"

Deniz Göktaş’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Göktaş kimlik tespitinde komedyen olduğunu söyleyerek aylık geliri sorulduğunda ise “yüksek gelirli” cevabını verdi.

"KASTIM YOKTU, BU KONUDA SEYİRCİDEN ŞİKAYET DE ALMADIM"

Deniz Göktaş rumuzlu YouTube hesabının kendisine ait olduğunu söyleyen Göktaş ifadesinde, “Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim bu benim 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır. Şahsım tarafından bahse konu YouTube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir. Tarafıma yöneltilen ‘Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ kastım kesinlikle yoktur, bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiçbirisinden bu kısma dair incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş yada popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm.” diye konuştu.

“HAKARET SUÇUNU REDDEDİYORUM”

‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçunu işlediğini reddettiğini söyleyen Göktaş, “Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat Otokrat gibi bir kelimedir sadece, gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.” dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DESTEĞE GELDİ

Göktaş’a destek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adliyeye geldi. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’na getirilen Gürsel Tekin de Kılıçdaroğlu’na eşlik etti.

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