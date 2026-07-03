Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü: Sadık Can Köksal, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: SonDakika.com
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