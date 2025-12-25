DEM'li Tülay Hatimoğulları'ından dikkat çeken çıkış: Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'dan, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu Kongresi'nde kamusal alanda Kürtçe Kur'an okunması ve vaaz verilmesi çağrısı, '' Demokratik İslam çizgisi güçlenmeli, Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli...''

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu Kongresi'nde kamusal alanda Kürtçe Kur'an okunması ve vaaz verilmesi çağrısı yaptı. Hatimoğulları, ''Siyasal İslam cenazelerimizin toprakla buluşmasını engelliyor'' dedi.

Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu 1. Olağan Kongresi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede konuşan Tülay Hatimoğulları, federasyonun önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Canıyürekten bu çalışmayı kutluyorum. Çünkü bu çalışma bizim üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ihtiyaç duyduğu çalışma" dedi.

"SİYASALLAŞTIRILMIŞ İSLAM..."

Hatimoğulları, erken İslam döneminden sonra sömürgeci güçlerin Orta Doğu ve Afrika'da dinleri ve inançları karşı karşıya getirdiğini savundu. Mezhep savaşları üzerinden emperyalist sistemlerin kurulduğunu ileri süren Hatimoğulları, "Yüzyıllardır kanlarımız akıyor bu coğrafyada ve kanlarımız akarken ne yazık ki siyasallaştırılmış İslam bunun ön ayakçısı oluyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"DEMOKRATİK İSLAM ÇİZGİSİ GÜÇLENMELİ"

Konuşmasında "demokratik İslam" vurgusu yapan Hatimoğulları, İslam'ın "selam ve barış" değerleriyle demokratik bir zeminde buluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti. Bu çalışmanın yalnızca Türkiye için değil, tüm İslam coğrafyası için önemli olduğunu dile getirdi.

"KÜRTLER, KÜRTÇE KUR'AN OKUYABİLMELİ"

Ana dilde ibadet edilmesi gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, Kürtçe Kur'an okunabilmesi ve Kürtçe vaaz verilebilmesi gerektiğini söyledi. Cenazelere ve taziyelere müdahale edildiğini öne süren Hatimoğulları, "Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli Kürtçe vaaz verebilmelidir. Ölüye saygı gösterilmelidir bu topraklarda. Ama ne yazık ki mevcut olan siyasal İslam'la bezenmiş bu devlet anlayışı bunu yapmıyor. Cenazelerimizin toprakla buluşmasını engelliyor. Tırnak içinde bu teröristtir. İmama diyor ki sen bunun duasını okuyamazsın, namazını kılamazsın. Cenaze aracı vermiyor. Cenazelerimize müdahale ediyorlar. Gömülmesini müsaade edilmiyor. Gidin gece aileden beş kişiyle gömün diyorlar. Bu kabul edilemez. Ölüye saygı her şeyden önce gelir" dedi.

EŞİT YURTTAŞLIK VURGUSU

Hatimoğulları, gerçek bir barış ve adaletin ancak eşit yurttaşlığın hukuki zemininin oluşmasıyla mümkün olacağını belirterek, barış ve demokratik yasaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: SonDakika.com

Ticaret Bakanlığı affetmedi: Tüketici haklarını ihlal eden firmalara ceza kesti!

Bu gece eller semâya açılacak: Regaip Kandili nedir, bu özel gecede ne oldu? İşte 2025 yılı Regaip Kandili anlamı ve önemi

Erdoğan'dan muhalefete Türk diasporası tepkisi: Muhalefetin beslediği trol ordularına, Avrupalı Türkleri ezdirmeyiz!