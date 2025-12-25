Ticaret Bakanlığı affetmedi: Tüketici haklarını ihlal eden firmalara ceza kesti!

Bu uygulamayla tüketicilerin kendilerine yönelik işlemler ve uygulamalardan doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda haklarını çekinmeden arayabilmeleri amaçlanıyor.

Günlük ortalama 1000 başvurunun cevaplandığı çağrı merkezinde, 2024'te 422 bin 784, bu yıl kasım itibarıyla da 431 bin 758 çağrıya cevap verildi.