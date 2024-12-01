  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Darbe iddiaları sonrası Beşar Esad'tan ilk açıklama: Tüm teröristler ve destekçilerini dostlarının yardımıyla ortadan kaldıracaktır

Darbe iddiaları sonrası Beşar Esad'tan ilk açıklama: Tüm teröristler ve destekçilerini dostlarının yardımıyla ortadan kaldıracaktır

Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar hat safhaya çıkarak, Beşar Esad'a darbe girimi yapıldı iddiaları sonrası Esad, "Tüm teröristler ve destekçilerini dostlarının yardımıyla ortadan kaldıracaktır" diyerek ilk kez açıklamada bulundu.

Darbe iddiaları sonrası Beşar Esad'tan ilk açıklama: Tüm teröristler ve destekçilerini dostlarının yardımıyla ortadan kaldıracaktır
Yayınlanma:

Bu akşam üstü dünyaya bomba gibi düşen "Beşar Esad'a darbe yapılıyor" iddiası gündemdeki yerini korurken, Suriye başkanı Beşar Esad, ilk kez iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

SURİYE'DE KAOS YAŞANIYOR

Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline doğru ilerliyor.

Darbe iddiaları sonrası Beşar Esad'tan ilk açıklama: Tüm teröristler ve destekçilerini dostlarının yardımıyla ortadan kaldıracaktır

KRİTİK NOKTALAR TEK TEK DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.

Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı.

Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Darbe iddiaları sonrası Beşar Esad'tan ilk açıklama: Tüm teröristler ve destekçilerini dostlarının yardımıyla ortadan kaldıracaktır

ASKERİ DARBE İDDİASI

Öte yandan, başkent Şam'da da çatışmaların yaşandığı iddia edildi. Beşşar Esed'e karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı öne sürüldü. Suriye Devlet Televizyonu'nun yayınının kesildiği belirtiliyor.

Esed açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye tüm teröristlere ve destekçilerine karşı istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecek. Müttefikleri ve dostlarının yardımıyla, saldırılar ne kadar yoğun olursa olsun onları yenecek ve ortadan kaldıracaktır."

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Son dakika! Esad'a darbe girişimi iddiası! Şam'da kamu binalarından silah sesleri geliyor
Son dakika! Esad'a darbe girişimi iddiası! Şam'da kamu binalarından silah sesleri geliyor
Suriye sınırında tansiyon yükseldi! Güvenlik kaynaklarından son dakika açıklama: Halep'e ilerliyorlar...
Suriye sınırında tansiyon yükseldi! Güvenlik kaynaklarından son dakika açıklama: Halep'e ilerliyorlar...
Ateşkes mi geliyor? Gazze'de son durum
Ateşkes mi geliyor? Gazze'de son durum
Binyamin Netanyahu tutuklanırsa cezasını çekeceği yer belli oldu! Beş yıldızlı otel gibi!
Binyamin Netanyahu tutuklanırsa cezasını çekeceği yer belli oldu! Beş yıldızlı otel gibi!
Kirasını ödeyemeyenler sokağa çıktı! Binlerce insan isyan etti
Kirasını ödeyemeyenler sokağa çıktı! Binlerce insan isyan etti
Netanyahu için flaş karar! Hangi ülkelerde tutuklanacak?
Netanyahu için flaş karar! Hangi ülkelerde tutuklanacak?
Hesap günü yaklaştı, aranıyor! 22 Kasım 2024 Cuma gazete manşetleri
Hesap günü yaklaştı, aranıyor! 22 Kasım 2024 Cuma gazete manşetleri