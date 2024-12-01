Darbe iddiaları sonrası Beşar Esad'tan ilk açıklama: Tüm teröristler ve destekçilerini dostlarının yardımıyla ortadan kaldıracaktır

Bu akşam üstü dünyaya bomba gibi düşen "Beşar Esad'a darbe yapılıyor" iddiası gündemdeki yerini korurken, Suriye başkanı Beşar Esad, ilk kez iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

SURİYE'DE KAOS YAŞANIYOR

Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline doğru ilerliyor.

KRİTİK NOKTALAR TEK TEK DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.

Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı.

Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

ASKERİ DARBE İDDİASI

Öte yandan, başkent Şam'da da çatışmaların yaşandığı iddia edildi. Beşşar Esed'e karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı öne sürüldü. Suriye Devlet Televizyonu'nun yayınının kesildiği belirtiliyor.

Esed açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye tüm teröristlere ve destekçilerine karşı istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecek. Müttefikleri ve dostlarının yardımıyla, saldırılar ne kadar yoğun olursa olsun onları yenecek ve ortadan kaldıracaktır."