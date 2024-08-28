Danıştay İmamoğlu hakkında son kararını verdi! Sahte tablo ve kamu zararı iddiasıyla dava açılmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7.9 milyon liraya satın aldırdığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun gerçek olmadığı ve kamu zararı oluştu gerekçesiyle açılan davada Danıştay son kararını verdi.

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Danıştay İmamoğlu hakkında son kararını verdi! Sahte tablo ve kamu zararı iddiasıyla dava açılmıştı

Danıştay, 15. Yüzyıl'da Venedikli ressam Gentile Bellini'nin atölyesinden çıkan Fatih Sultan Mehmet tablosunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2020'de satın almasına yönelik İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı incelemede kararını verdi. Danıştay, Fatih Sultan Mehmet Tablosu’nun orijinal olduğuna ve kamunun zararı olmadığına hükmetti.

7.9 MİLYON LİRAYA SATIN ALINMIŞTI

10Haber'den Furkan Karabay'ın haberine göre; İngiltere’nin başkenti Londra’da 25 Haziran 2020 tarihinde Christie’s Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan Fatih Sultan Mehmet’in orijinal tablosu İBByetkilileri tarafından 7.9 milyon liraya satın alındı.

İstanbul’a getirilen Fatih Sultan Mehmet’in orijinal tablosu İBB Başkanlık binasında sergilendi.
"Tablo sahte" ihbarıyla başlatılan süreç

TABLO İÇİN SAHTE İHBARI YAPILMIŞTI

Tablo İstanbul’a getirildikten sonra bir yurttaş “tablo sahte” ihbarı yaptı. İhbar dilekçesinde “İngiltere Fatih Sultan Mehmet tablosu dışında önceki yıllarda da milyonlarca lira karşılığında bizden çaldığı tabloları bize satmıştı. Tekrar çalmayacakları ne malum? Ayrıca bu tablonun sahte mi gerçek mi olduğu Türkiye’den giden sanat uzmanlarınca kontrol edildi mi? Bir kopyasını da vermiş olabilirler” ifadeleri yer aldı.

MAHKEME İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Süleyman Soylu’nun bakan olduğu dönemde İçişleri Bakanlığı da Fatih Sultan Mehmet tablosunun satın alınmasıyla ilgili ön inceleme başlattı.

Yerel mahkemenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği ve istinafa giden siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay hapis cezası kararından sonra Fatih Sultan Mehmet tablosunun satın alım işlemiyle ilgili müfettiş görevlendirildi.

Danıştay İmamoğlu hakkında son kararını verdi! Sahte tablo ve kamu zararı iddiasıyla dava açılmıştı

DANIŞTAY SORUŞTURMA KARARI ALMIŞTI

Mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım daha önce de konuyla ilgili üç kez sözlü talepte bulunup inceleme yaptı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bundan iki yıl sonra 2022’de konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ikinci bir inceleme başlattı.

İncelemenin ardından İBB yetkileri tarafından Danıştay’a itiraz yapıldı. İtirazı değerlendiren Danıştay Birinci Daire yapılan incelemede müzayedeye çevrimiçi katılan dönemin İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka’nın açık artırmada İstanbul’a kazandırdığı tablonun orijinal olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi.

DANIŞTAY TABLONUN SAHTE OLMADIĞI, KAMU ZARARININ OLUŞMADIĞINA KARAR VERDİ

Kararda tablonun alımında müzayede ve ödeme işlemlerinde herhangi bir kamu zararının oluşmadığı da belirtildi.

Danıştay Birinci Daire’nin 27 Mart’ta verdiği kararda dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla Mehmet Alkanalka ve Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İBB yetkilileri hakkındaki soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmın kaldırılmasına oybirliğiyle hükmedildi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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