Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! 2025'te ne kadar zam alacağı belli oldu
Cumhurbaşkanlığı'nın TBMM'ye sunduğu 2025 bütçe teklifine göre, "Cumhurbaşkanı ödeneği" yüzde otuz arttı. 2025 yılı için Cumhurbaşkanı ödeneği 2 milyon 856 bin dolar. 2025 yılına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylık maaşı 183 bin liradan 238 bin liraya yükselecek.
2025 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi'nin kurumlara ilişkin ayrıntıları TBMM tarafından sunuldu. 2025 yılı merkezi bütçesi, Cumhurbaşkanlığı'na 16 milyar 928 milyon 146 bin lira ödenek sağladı.
238 BİN TL MAAŞ ALACAK
Cumhurbaşkanının maaşının bulunduğu "Cumhurbaşkanı ödeneğine" bütçe teklifinde 2 milyon 856 bin lira ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yüzde 30 artarak 183 bin liradan 238 bin liraya yükseldi.
Android kullanan herkes bunu yapsın! Telefon güvenliğini bir dakika içinde alacaksınız
7 bin TL üstü ödemelere sınır geldi! Artık sadece bankadan gönderilecek
Hadise açtı ağzını yumdu gözünü! 'Yenidoğan Çetesi' tepkisi büyüyor
2026 yılında 3 milyon 142 bin lira ve 2027 yılında 3 milyon 456 bin lira olan "Cumhurbaşkanı ödeneği" tahmin edildi. Önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı'nın "temsil ve tanıtma giderleri" için 255 milyon TL tahsis edildi. Cumhurbaşkanlığı'nın "kar amacı gütmeyen kuruluşlara" 65 milyon lira, "hane halkı ve işletmelere" ise 36 milyon lira ayırdığı transferler için bütçe ayrıldı.