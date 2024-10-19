Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! 2025'te ne kadar zam alacağı belli oldu

2025 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi'nin kurumlara ilişkin ayrıntıları TBMM tarafından sunuldu. 2025 yılı merkezi bütçesi, Cumhurbaşkanlığı'na 16 milyar 928 milyon 146 bin lira ödenek sağladı.

238 BİN TL MAAŞ ALACAK

Cumhurbaşkanının maaşının bulunduğu "Cumhurbaşkanı ödeneğine" bütçe teklifinde 2 milyon 856 bin lira ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yüzde 30 artarak 183 bin liradan 238 bin liraya yükseldi.

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2026 yılında 3 milyon 142 bin lira ve 2027 yılında 3 milyon 456 bin lira olan "Cumhurbaşkanı ödeneği" tahmin edildi. Önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı'nın "temsil ve tanıtma giderleri" için 255 milyon TL tahsis edildi. Cumhurbaşkanlığı'nın "kar amacı gütmeyen kuruluşlara" 65 milyon lira, "hane halkı ve işletmelere" ise 36 milyon lira ayırdığı transferler için bütçe ayrıldı.