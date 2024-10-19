7 bin TL üstü ödemelere sınır geldi! Artık sadece bankadan gönderilecek

7 bin liranın üzerindeki ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğ, 7 bin lirayı aşan her türlü tahsilat ve ödemeyi banka ve finansal kurumlar aracılığıyla gerçekleştirmeyi zorunlu kıldı. Teblige göre, mükellef olmayanlar, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan 7 bin lirayı aşan alımlar için aracı finansal kurumlar aracılığıyla ödeme yapacak. Tevsik zorunluluğuna uymayan herkes için farklı cezalar uygulanacaktır.

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BANKA ŞUBESİNE GİDEREK ÖDEME YAPILABİLECEK

7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemeler, tahsilatı yapanın hesabına veya bizzat aracı finansal kurumların şubelerine yapılırsa, tevsik zorunluluğuna uygun olarak kabul edilecektir. Bu durumda işleme ait açıklamalar da dahil edilecektir. Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı olmayan bir kişinin satın aldığı mal veya hizmetin bedelini ödemek için satıcının hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine gitmesi ve karşılığında bir banka dekontu almak suretiyle ödemesi durumunda, tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak ve ceza uygulanmayacak.

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Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı olmayan bir kişinin 7 bin liranın üzerinde bir ürün satın alması durumunda, satıcı bu parayı elden alıp daha sonra kendi banka hesabına yatırırsa, bu durumda hem alıcıya hem de satıcıya tevsik zorunluluğuna uyulmamış kabul edilecektir.