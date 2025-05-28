Altın düşüşe mi geçiyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 28 Mayıs Çarşamba bugün yani haftanın üçüncü iş gününe durağan yönlü seyirde başladı. Yatırımcılar ve özellikle de gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki günün ilk saatlerinde gram altın 4 bin 150 lira çeyrek altın ise 6 bin 831 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte altın fiyatları 28 Mayıs alış - satış tablosu...