Altın düşüşe mi geçiyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?
Yayınlanma:
28 Mayıs 2025 09:42
Altın düşüşe mi geçiyor? Altın fiyatları 28 Mayıs Çarşamba bugün yani haftanın üçüncü iş gününe durağan yönlü seyirde başladı. Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
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Altın düşüşe mi geçiyor? Altın fiyatları 28 Mayıs Çarşamba bugün yani haftanın üçüncü iş gününe durağan yönlü seyirde başladı. Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
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Altın fiyatları 28 Mayıs Çarşamba bugün yani haftanın üçüncü iş gününe durağan yönlü seyirde başladı. Yatırımcılar ve özellikle de gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki günün ilk saatlerinde gram altın 4 bin 150 lira çeyrek altın ise 6 bin 831 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte altın fiyatları 28 Mayıs alış - satış tablosu...
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Altın fiyatları 28 Mayıs Çarşamba yani bugün özellikle gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edilenler arasında ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün altın fiyatları haftanın ilk iş gününde yakaladığı durağan yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar..
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ONS ALTIN FİYATLARI Ons altın dün gün içerisinde yüzde 2'ye yaklaşan düşüşün ardından gelen tepki alımlarını sürdürmekte zorlanıyor. Güne kayıplarını geri alarak başlayan altının onsu ilerleyen saatlerde yeniden düşüşe geçerek 3300 dolar seviyesinin altına geriledi.
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GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 4165 TL seviyesine kadar yükselen gram altın ise 28 Mayıs saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 4150 TL'den işlem görüyor.
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ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? Kapalıçarşı'da çeyrek altın 6 bin 819 TL'den işlem görüyor.
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 27.011,00 27.223,00
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TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU? 26.404,66 26.926,33
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REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 20.568,47 20.817,95
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ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 50.072,93 50.866,80