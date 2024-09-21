Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ile görüşme açıklaması: Biz görüşmeye hazırız, haber bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak için ABD'ye yapacağı ziyaret öncesi Ankara Esenboğa havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye görüşmesi ile ilgili bir soruya "Biz görüşmeye hazırız, haber bekliyoruz" diyerek cevap verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Zirveye hitabımda BM güvenlik konseyi ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere reform ihtiyacına dikkat çekeceğim. Daha kapsayıcı ve etkili bir yapılanmanın altını çizeceğim. Türkiye'nin bu konudaki desteğini beyan edeceğim. 24 Eylül salı günü BM genel kuruluna hitap edeceğim.

Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim. Yaklaşan kış mevsimi Gazze'deki yaşam koşullarını daha da ağırlaştıracak.

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"İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ SALDIRIYOR"

İlk günden beri İsrail'in hedefinin sadece Gazze olmadığını söylemiştik. Lübnan'a yönelik son zamanlarda yapılan saldırılar İsrail'in savaşı bölgeye yayma amacını ortaya çıkarmış oldu. Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar aynı planın sonucudur. Bölgemizin büyük bir felakete sürüklenmemesi için İsrail'e baskıların artması gerekiyor. Çok sayıda mevkidaşımla Türkevi'nde görüşmelerim olacak. Bu ikili görüşmeler yanında yine bizlerden randevu talebinde bulunan devlet başkanlarıyla görüşmelerimi sürdüreceğim. Ziyaretimizde ABD'de yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geleceğim.

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İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Özellikle bu dijital saldırıları devreye almış olması bunun çok açık net ifadesidir. İsrail her yolu deneyebileceğini ortaya koymuştur. Bu saldırıların bir anlamı da bizim tüm ikazlarımıza rağmen bazı batılı ülkelerin desteklerini de alarak savaşı bölgeye yaymaktır.

Gerçekten şu anda bölge açıklayamayacak derecede büyük bir krizle karşı karşıya. Şu an itibariyle Lübnan, İsrail karşısında ne yapabilir? Mikati bize "Ne gibi yardımlarınız olabilir, biz sizlerden bunları bekliyoruz, BM'ye de bu sene gelemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır. Diğer taraftan Lübnan'da düzenlenen saldırı milli teknolojileri sadece savunma alanında değil geniş çerçevede ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Biz de tedbirler almak suretiyle tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

SURİYE İLE GÖRÜŞME

Türkevi inşallah bu defa çok farklı görüşmelere, çok farklı ilişkilere vesile olacaktır. Suriye'deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini ortaya koyacağız. İsrail'in terör devleti olduğunu da ortaya koyacağız.

BM'deki konuşmamda ifade edeceğim. Bu gerginliğin sona ermesi, Suriye topraklarının tamamında huzurun sağlanması için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımları söyleyeceğiz. Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Karşı taraftan haber bekliyoruz, biz buna hazırız. Bu birlikteliği bir an önce geliştirelim istiyoruz.

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"BİDEN İLE PLANAN BİR GÖRÜŞME YOK"

Ajandamız dolu dolu gidiyoruz. Orada sadece Biden değil birçok dünya lideri olacak. Bu kesinleşmiş değil. Ana gündem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve oradaki temaslar var. Biden ile planlanan ikili bir görüşmemiz yok.