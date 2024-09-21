  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Başkan Erdoğan imzaladı! Bir bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye yeni rektör atandı

Başkan Erdoğan imzaladı! Bir bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye yeni rektör atandı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan yeni kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı değişerek, 6 üniversiteye yeni rektör atandı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Bir bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye yeni rektör atandı
Yayınlanma:

Son dakika haberleri: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 üniversiteye yeni rektör atandı.

BAKAN YARDIMCI VE ALTI YENİ REKTÖR ATAMASI YAPILDI

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Eyüp Debik,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Şengönül,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Aydın,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nusret Akpolat,

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik atandı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Bir bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye yeni rektör atandı

BAKANLIKTA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan Atandı.

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Güncel
İSKİ'den son dakika su kesintisi açıklaması! İstanbul'un üç ilçesinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
İSKİ'den son dakika su kesintisi açıklaması! İstanbul'un üç ilçesinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
Cumhurbaşkanı imzaladı, resmi gazetede yayımlandı! 16 vali değişti,12 vali mülkiye baş müfettişliğine atandı
Cumhurbaşkanı imzaladı, resmi gazetede yayımlandı! 16 vali değişti,12 vali mülkiye baş müfettişliğine atandı
Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu! İkinci el araç alışverişinde yeni bir dönem başlıyor
Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu! İkinci el araç alışverişinde yeni bir dönem başlıyor
İmamoğlu ateşle oynuyor! 15 Eylül 2024 Pazar gazete manşetleri
İmamoğlu ateşle oynuyor! 15 Eylül 2024 Pazar gazete manşetleri
HT Spor Frekans numarası nedir? HT Spor TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?
HT Spor Frekans numarası nedir? HT Spor TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?
Haluk Levent'in aldığı yeni karar herkesi şaşırttı! Haydi bana biraz müsaade!
Haluk Levent'in aldığı yeni karar herkesi şaşırttı! Haydi bana biraz müsaade!
Küçükçekmece'de, yaşanan metrobüs kazasında yeni gelişme: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Küçükçekmece'de, yaşanan metrobüs kazasında yeni gelişme: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi!