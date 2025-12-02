Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nden seslendi: Yeni Türkiye'yi inşallak herkes kabullenecek! İşte dikkat çeken detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Değerli hakim ve savcılarımız, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Kura töreni münasebetiyle sizleri külliyemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kura törenimizin hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

28 ve 18. dönemde dereceye giren 8 genç arkadaşımızdan 5'inin kadın olması takdire şayan ve memnuniyet vericidir. Türkiye, kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtulunca hamd olsun çok farklı bir atmosfer yakaladı.

"YENİ TÜRKİYE'Yİ İNŞALLAH HERKES KABULLENECEK"

Belki biraz zaman alacak belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye’yi inşallah herkes kabullenecek. Kadınların kamu özel ayrımı olmadan hayatın farklı alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak.

Büyük bir heyecanla kura çekimini bekleyen genç arkadaşlarıma birkaç hususu hatırlatmak istiyorum; Sevgili genç kardeşlerim sizler birazdan çekilecek kuralar neticesinde vazifelerinizi başlayacak memleketin her bir köşesinde adalet neferi olarak görev yapacaksınız. Maaşını alıp köşesine çekilen, mesaisi bitince arabasına binip evine dönen biri olarak değil adalet için adaletin tecellisi için vicdani hür aklı hür kalbi hür birer vatan evladı olarak çalışacaksınız.

"TOPLUM HAYATI İÇİN FELAKETTİR"

Değerli misafirler çok değerli dostlarım şurası muhakkak ki adalet devlet ve toplum düzenimizin mihveridir. Varlığı en yüksek fazilet yokluğu ise toplum hayatı için felakettir. Gencevi Nizami adaletin hayatımızdaki yerini bakınız nasıl tarif ediyor; Memleketin direği adalettir her zaman adalette nasibin saadettir her zaman.

Memlekette huzur refah saadet ve kalkınmanın köşe taşı adalettir. Bunun için biz inancımızın da bir gereği olarak mülk Allah’ındır diyor; adaleti de mülkün temeli olarak kabul ediyoruz.

2002 yılında 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayımız birazdan çekeceğimiz kurallarla birlikte 26 bin 803’e ulaşacak. Adli yargıda faaliyet gösteren mahkemelerimizin sayısını 3 bin 581’den 8 bin 681’e, idari yargıdaki sayıyı ise 146’dan 239’a çıkardık. Sadece son 2 buçuk yılda adli ve idari yargıda 3 bin 474 mahkeme ve istinaf dairesi kurduk.

Kadınların kamu-özel ayrımı olmadan hayatın farklı alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak.

"BU KONUDA YETERİNCE ÖZENLİ DAVRANILMIYOR"

Sadece kararlarıyla konuşabilen yargı mensuplarının sükuneti zafiyet olarak algılanmamalı, bunu hiç kimse istismar etmemeli. Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu konuda yeterince özenli davranılmıyor. Özellikle son aylarda yargı mensuplarımızı hedef alan hatta çoğu zaman tehdide varan sorumsuz bir üslubun siyasete hakim olduğu görülüyor.

