Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere içki tepkisi: ''Bunlar masum adımlar değil''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamalarda bazı CHP'li belediyeleri içkiyi özendirme konusunda çok sert uyarılarda bulundu

Yaptığı açıklamada Türk aile yapısına ve gençliğe atıfta bulunurken CHP'li belediyelere tepki gösterdi.

"BELEDİYELERİN GÖREVİ KAMUSAL ALANDA İÇKİYİ ÖZENDİRECEK İŞLER YAPMAK OLMAMALI"

Belediyelerin görevinin kamusal alanda içkiyi özendirecek işler yapmak ve özel uçaklar tutup gazetecileri şarap festivallerine götürmek olmadığını, milletin onca derdi, beklentisi ve talebi varken bu politikaları kaygı verici bulduğunu söyleyen Erdoğan, belediyelerin asıl icraatlerinin gençleri alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olması gerektiğini vurguladı.

BUNLAR MASUM ADIMLAR DEĞİL

"Biz bunların hiç birini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz." diyen Erdoğan, Aile müessesi ile bireyin ruh ve vücut sağlığını tehdit eden her türlü politikanın karşısında olduklarını belirtti.

Başkan Erdoğan, "Aile müessesesi ile bireyin ruh ve vücut sağlığını tehdit eden her türlü politikanın karşısındayız. Güçlü aile yapısının tesisi için üzerimize düşen her görevi sorumluluk bilinciyle adım adım fert fert planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.