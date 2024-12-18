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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda ne görüştü? İşte o, önemli detaylar...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi: İşte o, önemli detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda ne görüştü? İşte o, önemli detaylar...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi: İşte o, önemli detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda ne görüştü? İşte o, önemli detaylar...

Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

SURİYE GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemini, Fransa'nın büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda ne görüştü? İşte o, önemli detaylar...

ULUSLARARASI TOPLUMA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

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