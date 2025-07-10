Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi ne açıklayacak? Cem Küçük'ten bomba iddia

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında 12 Temmuz Cumartesi gününü işaret ederek "Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" dedi. Bu açıklama ile birlikte Cumartesi günü açıklanacak olan 'tarihi' mesaj merak konusu oldu.

CEM KÜÇÜK: İKİ İHTİMAL VAR

Ömer Çelik'in açıklaması sonrasında ilk akla gelen 'tarihi' açıklamanın Terörsüz Türkiye sürecine yönelik olacağı yönünde oldu. Ancak Cem Küçük akıllara farklı bir şey düşürdü. Küçük'ün dediğine göre cumartesi günü Erdoğan, Türkiye'nin icadı olan büyük bir silahı da duyurabilir. Küçük şunları söyledi:

"ERDOAĞAN BÜYÜK BİR SİLAHIN İCADINI DUYURABİLİR"

İki ihtimal var. Ya çözüm süreciyle ilgili gelen durumu açıklayacak. PKK yarın silah bırakacak. Cumartesi günü Erdoğan buna dair bir gelişme varsa bunu açıklayabilir.

İkincisi; Herhalde çok büyük bir silah geliştirmiş olabiliriz. Ya da çelik kubbe bitmiş olabilir. Veya kıtalar arası balistik füze ya da nükleer silah, bilmiyorum...

AK Parti büyük bir hazırlık yapıyor. Çok önemli bir açıklama deniyor.

Çok önemli bir açıklamayı ben en son 2018 yılında Gabar'da ve Karadeniz'de petrol - gaz bulunduğunda duymuştum. O zaman Karadeniz'deki gaz Kilyos'ta çıktı. Bütün evlere verildi. Bu sayede 100 milyar dolarlık enerji maliyeti 90 milyar dolara düştü.

O bir müjdeydi. O yüzden şimdi bu silah da olabilir. -Büyük bir şey olacaksa bu politika ya da savunma sanayii olur. Enflasyonu bir anda düşürdüm diyemeyeceği için... Çözüm süreciyle ilgili çok gizli bir şey yürüdü onları duyacağız.

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