  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi ne açıklayacak? Cem Küçük'ten bomba iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi ne açıklayacak? Cem Küçük'ten bomba iddia

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü partisinin kızılcahamam kampı açılış konuşmasında çok önemli bir açıklama yapılacağı duyurulurken, gazeteci Cem Küçük, herkesin terörsüz Türkiye açıklamasının aksine çok önemli başka bir açıklamada bulunacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi ne açıklayacak? Cem Küçük'ten bomba iddia
Yayınlanma:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında 12 Temmuz Cumartesi gününü işaret ederek "Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" dedi. Bu açıklama ile birlikte Cumartesi günü açıklanacak olan 'tarihi' mesaj merak konusu oldu.

CEM KÜÇÜK: İKİ İHTİMAL VAR

Ömer Çelik'in açıklaması sonrasında ilk akla gelen 'tarihi' açıklamanın Terörsüz Türkiye sürecine yönelik olacağı yönünde oldu. Ancak Cem Küçük akıllara farklı bir şey düşürdü. Küçük'ün dediğine göre cumartesi günü Erdoğan, Türkiye'nin icadı olan büyük bir silahı da duyurabilir. Küçük şunları söyledi:

"ERDOAĞAN BÜYÜK BİR SİLAHIN İCADINI DUYURABİLİR"

İki ihtimal var. Ya çözüm süreciyle ilgili gelen durumu açıklayacak. PKK yarın silah bırakacak. Cumartesi günü Erdoğan buna dair bir gelişme varsa bunu açıklayabilir.

İkincisi; Herhalde çok büyük bir silah geliştirmiş olabiliriz. Ya da çelik kubbe bitmiş olabilir. Veya kıtalar arası balistik füze ya da nükleer silah, bilmiyorum...

AK Parti büyük bir hazırlık yapıyor. Çok önemli bir açıklama deniyor.

Çok önemli bir açıklamayı ben en son 2018 yılında Gabar'da ve Karadeniz'de petrol - gaz bulunduğunda duymuştum. O zaman Karadeniz'deki gaz Kilyos'ta çıktı. Bütün evlere verildi. Bu sayede 100 milyar dolarlık enerji maliyeti 90 milyar dolara düştü.

O bir müjdeydi. O yüzden şimdi bu silah da olabilir. -Büyük bir şey olacaksa bu politika ya da savunma sanayii olur. Enflasyonu bir anda düşürdüm diyemeyeceği için... Çözüm süreciyle ilgili çok gizli bir şey yürüdü onları duyacağız.

MHP'li Yönter'den dikkat çeken açıklama: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak!MHP'li Yönter'den dikkat çeken açıklama: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak!

TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan sıfır torelans: AK partili vekile dışarıyı gösterdi!TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan sıfır torelans: AK partili vekile dışarıyı gösterdi!

CHP'li belediyelerde peş peşe istifalar başladı: Meclis üyeleri, Bayrampaşa Belediye başkanını suçlayarak istifa ettilerCHP'li belediyelerde peş peşe istifalar başladı: Meclis üyeleri, Bayrampaşa Belediye başkanını suçlayarak istifa ettiler

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Güncel
Son dakika! Sürücüler aman dikkat: 9 ilde denetim başladı...
Son dakika! Sürücüler aman dikkat: 9 ilde denetim başladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haraç partisi! 10 Temmuz 2025 Perşembe gazete manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haraç partisi! 10 Temmuz 2025 Perşembe gazete manşetleri
Kurultay'ın kaderi ceza davasında: 1 Temmuz 2025 Salı gazete manşetleri
Kurultay'ın kaderi ceza davasında: 1 Temmuz 2025 Salı gazete manşetleri
Nedim Şener ile Mahmut Tanal bir birlerine fena saydırdılar: Tetikçi FETÖ'cü lafları havada uçuştu
Nedim Şener ile Mahmut Tanal bir birlerine fena saydırdılar: Tetikçi FETÖ'cü lafları havada uçuştu
Ateşkes kalıcı olmalı! Başkan Erdoğan Trump ile görüştü: 25 Haziran 2025 gazete manşetleri
Ateşkes kalıcı olmalı! Başkan Erdoğan Trump ile görüştü: 25 Haziran 2025 gazete manşetleri
Cübbeli Ahmet'ten olay Fatih Altay'lı paylaşımı: 'Darısı diğer müfterilerin başına gelsin'
Cübbeli Ahmet'ten olay Fatih Altay'lı paylaşımı: 'Darısı diğer müfterilerin başına gelsin'
Hadi Açıkla! Maliyeden Nerden Buldun Sorusu: 29 Mayıs 2025 gazete manşetleri
Hadi Açıkla! Maliyeden Nerden Buldun Sorusu: 29 Mayıs 2025 gazete manşetleri