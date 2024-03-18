Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu: “İşimizi mutlaka tamamlayacağız”

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerle bir araya geldi. İftar programının düzenlendiği Ankara’da önemli mesajlar verildi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu: “İşimizi mutlaka tamamlayacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da askerlerle buluştu. İftar programında renkli görüntüler oluştu. 18 Mart Pazartesi anlamlı bir günde anlamlı program oldu.

SOLOTÜRK'ün Çanakkale Şehitlerini selamladığı paylaşımı büyük beğeni aldıSOLOTÜRK'ün Çanakkale Şehitlerini selamladığı paylaşımı büyük beğeni aldı

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESTİK

Ankara 4. Kolordu Komutanlığı’nda düzenlenen program birçok önemli isim katılın gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında şunları söyledi;

ekran-resmi-2024-03-18-22-40-41.png

“İşte bunun için sürekli yerli ve milli savunma sanayii diyor, her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz. Onun için dikkat ederseniz birçok yerde konuşmalarımızda artık 'kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' dedik, kestik. Güçlü orduya sahip olmak bizim için tercihten öte mecburiyettir. Biz caydırıcılığını daima en üst seviyede tutması gereken bir ülkeyiz, milletiz, orduyuz.

Nerede bir terörist varsa buluyor ve başını kopartıyoruz. Operasyonlarımız neticesinde artık can çekişen iyice köşeye sıkışan ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına milletimizin başına tekrar bela olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çanakkale Zaferinin 109. yılı törenle kutlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çanakkale Zaferinin 109. yılı törenle kutlandı

Kimin projesi olduğuna bakmadan güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız.”

ekran-resmi-2024-03-18-22-41-42.png

HAÇLI ORDUSU ÇANAKKALE’DE KALDI

“Çanakkale Savaşları ile birlikte İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için, hürriyeti için, onuru için toprağa düşen şehitlerimize de bu vesileyle Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Çanakkale sadece bizler için bir deniz zaferi değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu müjdeleyen direniş ruhudur. Çanakkale bir iman okyanusudur ve o iman okyanusunda 20. yüzyılın haçlı ordusu Çanakkale'ye gömülmüştür.

Çanakkale tarihin en büyük deniz zaferlerinden birisi olduğu kadar aynı zamanda parçalanmak istenen bir devletin yok edilmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalktığı imanını ve inancını tazelediği büyük bir kıyamdır. Çanakkale Deniz Zaferi geçen sene 100. yılını gururla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletini doğuran ana, büyüten beşik olmuştur.”

AK Parti elindeki en son yaptırdığı anketi yayınladı! İşte! Kurum ve İmamoğlu arasındaki en güncel anket sonucuAK Parti elindeki en son yaptırdığı anketi yayınladı! İşte! Kurum ve İmamoğlu arasındaki en güncel anket sonucu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
SOLOTÜRK'ün Çanakkale Şehitlerini selamladığı paylaşımı büyük beğeni aldı
SOLOTÜRK'ün Çanakkale Şehitlerini selamladığı paylaşımı büyük beğeni aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çanakkale Zaferinin 109. yılı törenle kutlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çanakkale Zaferinin 109. yılı törenle kutlandı
AK Parti elindeki en son yaptırdığı anketi yayınladı! İşte! Kurum ve İmamoğlu arasındaki en güncel anket sonucu
AK Parti elindeki en son yaptırdığı anketi yayınladı! İşte! Kurum ve İmamoğlu arasındaki en güncel anket sonucu
Ali Rıza Braka Savcılığa çağırılarak, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Ali Rıza Braka Savcılığa çağırılarak, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu: “İşimizi mutlaka tamamlayacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu: “İşimizi mutlaka tamamlayacağız”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan istifa ve olağanüstü genel kurul kararı…
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan istifa ve olağanüstü genel kurul kararı…
META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!
META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan olaylı Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hakkında açıklama geldi
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan olaylı Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hakkında açıklama geldi
Balya balya para sayma skandalında flaş gelişme! Binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
Balya balya para sayma skandalında flaş gelişme! Binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile önemli gelişme! 12 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile önemli gelişme! 12 kişi gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Haftalık burç yorumları 18 Mart - 24 Mart 2024| Aşk, para sağlık, İşte 18 Mart - 24 Mart 2024 tüm burç yorumları
Haftalık burç yorumları 18 Mart - 24 Mart 2024| Aşk, para sağlık, İşte 18 Mart - 24 Mart 2024 tüm burç yorumları
18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
AK Parti elindeki en son yaptırdığı anketi yayınladı! İşte! Kurum ve İmamoğlu arasındaki en güncel anket sonucu
AK Parti elindeki en son yaptırdığı anketi yayınladı! İşte! Kurum ve İmamoğlu arasındaki en güncel anket sonucu
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Haftalık burç yorumları 18 Mart - 24 Mart 2024| Aşk, para sağlık, İşte 18 Mart - 24 Mart 2024 tüm burç yorumları
Haftalık burç yorumları 18 Mart - 24 Mart 2024| Aşk, para sağlık, İşte 18 Mart - 24 Mart 2024 tüm burç yorumları
18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek