Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu: “İşimizi mutlaka tamamlayacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da askerlerle buluştu. İftar programında renkli görüntüler oluştu. 18 Mart Pazartesi anlamlı bir günde anlamlı program oldu.

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KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESTİK

Ankara 4. Kolordu Komutanlığı’nda düzenlenen program birçok önemli isim katılın gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında şunları söyledi;

“İşte bunun için sürekli yerli ve milli savunma sanayii diyor, her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz. Onun için dikkat ederseniz birçok yerde konuşmalarımızda artık 'kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' dedik, kestik. Güçlü orduya sahip olmak bizim için tercihten öte mecburiyettir. Biz caydırıcılığını daima en üst seviyede tutması gereken bir ülkeyiz, milletiz, orduyuz.

Nerede bir terörist varsa buluyor ve başını kopartıyoruz. Operasyonlarımız neticesinde artık can çekişen iyice köşeye sıkışan ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına milletimizin başına tekrar bela olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

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Kimin projesi olduğuna bakmadan güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız.”

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HAÇLI ORDUSU ÇANAKKALE’DE KALDI

“Çanakkale Savaşları ile birlikte İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için, hürriyeti için, onuru için toprağa düşen şehitlerimize de bu vesileyle Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Çanakkale sadece bizler için bir deniz zaferi değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu müjdeleyen direniş ruhudur. Çanakkale bir iman okyanusudur ve o iman okyanusunda 20. yüzyılın haçlı ordusu Çanakkale'ye gömülmüştür.

Çanakkale tarihin en büyük deniz zaferlerinden birisi olduğu kadar aynı zamanda parçalanmak istenen bir devletin yok edilmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalktığı imanını ve inancını tazelediği büyük bir kıyamdır. Çanakkale Deniz Zaferi geçen sene 100. yılını gururla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletini doğuran ana, büyüten beşik olmuştur.”

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