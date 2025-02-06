Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremleri anma programından seslendi: Deprem turistleri çekip gitti, Devlet burada! İşte, o önemli başlıklar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da gerçekleştirilen 6 Şubat depremleri anma programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Aziz milletim, sevgili Adıyamanlılar kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Çelikhan'dan Besni'ye Adıyaman'ın tüm ilçelerinde köylerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Bizleri canlı bağlantıyla takip eden Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'taki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Bugün Adıyaman'dayız. Hepimizi derinden sarsan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci sene-i devriyesinde siz kardeşlerimizle birlikteyiz. 53 bin 737 kardeşimizin her birine yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Sizleri şehitlerimiz için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Aziz hatıralarını dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun diyor, milletimize bir kez daha sabrı cemil diliyorum.

Bugün hem 6 Şubat depremlerin acısını kalbimizde hissediyor hem de deprem bölgesini ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük olan 11 şehirde 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2,5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Gece gündüz demeden sabırla azimle kararlılıkla çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumlarımızı afet sahasına gönderdik. Hızla enkaza koşan ekiplerimiz, tek yürek tek bilek oldu.

"DEVLET NEREDE?' DİYENLERE CEVAP VERMİŞ OLDUK"

O dönem 'Devlet nerede?' diyerek ucuz siyaset peşinde koşanlara 'devlet burada' diyerek cevap vermiş olduk. Deprem turistleri çekip gitti.

Sıcak ofislerinden ahkam kesenlere özet mahiyetinde bazı rakamları hatırlatmak istiyorum; Birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık.

"EVİNE GİRMEYEN VATANDAŞIMIZ KALMAYACAK"

2025 bütçemizde 584 milyar dolarlık kaynak tahsis ettik. Konutların tamamının yapımına başladık. 252 bin konut ve iş yerini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen iş yerine kavuşmayan kimseyi bırakmayacağız. Evine girmeyen kalmayacak.

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"DEPREM BÖLGEMİZE 2,6 TRİLYON LİRAYI AŞAN YATIRIMLAR YAPTIK"

İki hafta önce, 24 Ocak'ta 201 bininci yuvamızın anahtarlarını Malatya'mızda hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Son iki yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 252 bin konut ve işyerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylelikle yılbaşına kadar toplam 453 bin konut, yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, işyerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız.

Deprem bölgemizin tamamında, toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz. Dikkatinizi çekelim. Türkiye'nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometredir. Yani bugün depremzede şehirlerimizde Türkiye'nin çevresini baştan başa dolaşacak uzunlukta bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz.

"110 SAĞLIK TESİSİ TAMAMLANDI"

Deprem bölgesindeki hizmetlerin aksamaması ve hayatın tekrar normale dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte diğer bakanlarımız ve belediyelerimiz de olağanüstü bir çaba gösterdi. Sağlık Bakanlığımız deprem bölgesinde 42,5 milyar lira bedelle 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı. Bölgede hizmet veren sağlık tesislerine ek olarak 34 sahra hastanesi ve 176 acil müdahale ünitesi kurduk. Sağlık alanında bölgemizde 58 milyar liralık, toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise devam ediyor. Bölge genelinde 557 acil yardım istasyonunun yanı sıra 939 ambulans, 88 UMKE aracı ve üç helikopterimizle sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bin yataklı Hatay Şehir Hastanesi ile bin yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi’nin projeleri bitti. İnşallah yıl içinde de ihaleleri yapılacak.

"YARGI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK"

Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürmesi için adeta bir yargı seferberliği başlattık. Bine yakın hakim ve savcı olmak üzere yaklaşık 10 bin personel deprem şehirlerimizde görevlendirildi. Bölgede toplam 697 yeni mahkeme kurarak iş yükünü hafiflettik. 21 adliye binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi ve 82 kamu konutunu 2025 yılı yatırım programımıza aldık. Bunlardan 8 adliye, 2 ceza infaz kurumu, 2 adli tıp ve 11 kamu personel konutunun inşası sürüyor. 13 adliye, 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp, 1 personel eğitim merkezi ve 71 personel konutu binamızın da inşaat öncesi hazırlıkları devam ediyor.

"7 BİN 500 DERSLİĞİN YAPIMINI TAMAMLADIK"

Bir diğer önemli meselemiz malum, eğitimdi. 11 ilimizde 6 Şubat öncesinde eğitim öğretim faaliyetleri 11 bin 567 okuldaki 119 bin 200 derslikte devam etmekteydi. Bugün itibariyle derslik sayımız 132 bin 168’e ulaştı. Depremde 1295 okul ve 9 bin 935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık. Orta hasarlı 134 okul ve 1537 dersliği güçlendirdik. Az hasarlı 63 bin dersliği onardık. Halihazırda 717 okul ile 13 bin dersliğin yapımı, 115 okul ve 1582 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunları eylül ayına kadar hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaların sonunda 1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacak, 249 okul ve 3 bin 119 dersliğin de güçlendirmesini tamamlayacağız. Böylece deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırarak 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız.

Şurası bir gerçek ki; ulaşım olmayan atılan her adım yarım kalır. Karayolu, havayolu, demiryolu, denizcilik ve haberleşme alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 8 ilde 26 ayrı kesimde toplam 336 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun ihalesi tamamlandı ve çalışmalara başlandı. Deprem konutlarının bağlantı ve imar yollarının yapımına devam ediyoruz. Demiryollarında hasar gören 1275 kilometre uzunluğundaki hattımızın 1060 kilometrelik kısmının yapım ve onarım çalışmaları bitti. Kalan kısmı da kısa süre içinde hizmete açmayı planlıyoruz. Hatay Havalimanımızın uçuş pisti depremde ciddi zarar görmüştü.

O gün yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın ve gençlerimizin gülüşleri, ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor.

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