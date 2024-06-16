Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…

Kurban Bayramı tatili dün itibarıyla başladı. Bayram sevinci ise bugün itibarıyla tüm yurtta yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, ailesi ile beraber bayram tatili için Muğla’ya gitti.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla bayram sevincini yaşadı.

NAMAZ SONRASI VATANDAŞA SESLENDİ

Kurban Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tercihi Marmaris oldu. Bayram namazının ardından vatandaşla bayramlaşan Erdoğan kısa bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı,

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“Nasıl bizim için Ayasofya Cami Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin. Değerli kardeşlerim Kurban Bayramı'nın bildiğimiz gibi hakikati Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın arasındaki münasebet neyse inşallah bizler arasında da münasebet aynı şekilde tecelli eder. Birbirimizi sevmeliyiz. Bir beraber olarak bu millet yoluna devam etmeli.”

DARGINLIK KÜSKÜNLÜK OLMAMALI

“Bayramlar bu noktada hele hele dini bayramlar bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel şekilde icra etmeliyiz. Kurban Bayramı'nda bu yakınlığı yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı.

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Dargınlar küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız, bu dargınlığı küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil, bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Biz Müslümanız, Müslüman'a da bu yakışır. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum.”

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