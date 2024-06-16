Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”

Siyasi liderler, Kurban Bayramı namazını farklı yerlerde kıldı. Namaz sonrası ise açıklamalarda bulunan liderler vatandaşın bayramını tekrardan tebrik etti. Bahçeli’nin sözleri ise güne damga vurdu.

YAYINLAMA
Google News
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”

MHP lideri Devlet Bahçeli, bayram namazını kıldıktan sonra Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Kendisini takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli Cumhur İttifakı mesajıyla öne çıktı.

Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?

YALAN FİTNE SAÇIYORLAR

Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özgür Özel ve Erdoğan’ın görüşmesiyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Bahçeli,

“Türk siyasetinde kavga, kargaşa yaratmak isteyen unsurlar her gün yalan, fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bu da toplumun belli kesimlerini rahatsız ediyor. Türkiye Cumhuriyet Devleti ayaktadır, Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle yoluna devam etmektedir.”

CUMHUR İTTİFAKI KAYA GİBİ

“Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı bileşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakarlığa hazır hale gelmiş olmaları gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerin çözümünde de çok büyük bir program hayata geçirecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: “Sorunların üstesinden geliriz”…Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: “Sorunların üstesinden geliriz”…

O bakımdan ümitliyiz, güvenliyiz. Cumhur İttifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz, ne de toprağız. Biz kaya gibi Cumhur İttifakıyız Kayaların parçalanması gürültülü olur ve de sonuç vermez.

Bütün bunları dikkate alarak MHP üzerine düşen her türlü sorumluluğu, her türlü fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Kızılay personel alımı yapacak! Kızılay Lisans mezunu personel alımıKızılay personel alımı yapacak! Kızılay Lisans mezunu personel alımı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Karpuz seçerken bunlara dikkat edin! 5 adımda doğru karpuz seçmek
Karpuz seçerken bunlara dikkat edin! 5 adımda doğru karpuz seçmek
B sınıfı ehliyeti olan işe girecek! Belediye düşük KPSS puanıyla personel alıyor
B sınıfı ehliyeti olan işe girecek! Belediye düşük KPSS puanıyla personel alıyor
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: “Sorunların üstesinden geliriz”…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: “Sorunların üstesinden geliriz”…
Son Haberler
2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200150519 İÖ-Ücretli
2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200150519 İÖ-Ücretli
2024 Selçuk Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108952511 Ücretsiz
2024 Selçuk Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108952511 Ücretsiz
2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 108270995 İÖ-Ücretli
2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 108270995 İÖ-Ücretli
2024 Ordu Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 108350099 Ücretsiz
2024 Ordu Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 108350099 Ücretsiz
Kızılay personel alımı yapacak! Kızılay Lisans mezunu personel alımı
Kızılay personel alımı yapacak! Kızılay Lisans mezunu personel alımı
Bayramda sağanak geliyor! 20 kent için sarı kodlu alarm
Bayramda sağanak geliyor! 20 kent için sarı kodlu alarm
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
Eylem Tok ve oğlu Timur yakalandı! Türkiye’ye ne zaman iade edilecekler
Eylem Tok ve oğlu Timur yakalandı! Türkiye’ye ne zaman iade edilecekler
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları