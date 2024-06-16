Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”

MHP lideri Devlet Bahçeli, bayram namazını kıldıktan sonra Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Kendisini takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli Cumhur İttifakı mesajıyla öne çıktı.

Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?

YALAN FİTNE SAÇIYORLAR

Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özgür Özel ve Erdoğan’ın görüşmesiyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Bahçeli,

“Türk siyasetinde kavga, kargaşa yaratmak isteyen unsurlar her gün yalan, fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bu da toplumun belli kesimlerini rahatsız ediyor. Türkiye Cumhuriyet Devleti ayaktadır, Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle yoluna devam etmektedir.”

CUMHUR İTTİFAKI KAYA GİBİ

“Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı bileşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakarlığa hazır hale gelmiş olmaları gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerin çözümünde de çok büyük bir program hayata geçirecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: “Sorunların üstesinden geliriz”…

O bakımdan ümitliyiz, güvenliyiz. Cumhur İttifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz, ne de toprağız. Biz kaya gibi Cumhur İttifakıyız Kayaların parçalanması gürültülü olur ve de sonuç vermez.

Haberin Devamı

Bütün bunları dikkate alarak MHP üzerine düşen her türlü sorumluluğu, her türlü fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Kızılay personel alımı yapacak! Kızılay Lisans mezunu personel alımı