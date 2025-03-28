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Cubbeli Ahmet Hoca Erdğan'ın annesine küfür eden vandallara açtı ağzın yumdu gözünü!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İBB yolsuzluk operasyonun bahane eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi ve ailesine küfürler eden saraçhane vandallarına 'Ne terbiyesiz, ne reziladamlar bunlar' diyerek çok sert tepki gösterdi.

Cubbeli Ahmet Hoca Erdğan'ın annesine küfür eden vandallara açtı ağzın yumdu gözünü!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halkı sokağa çağırması sonrası Saraçhane'de toplanan bir grup vandalın ortalığı yakıp yıkması, polisle çatışması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler sarf etmeleri ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Sivri çıkış ve açıklamaları ile Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cemaat sohbetinde yaptığı konuşmasında Saraçhane vandallarına çok sert ifadelerde bulunarak açtı ağzını yumdu gözünü.

NE TERBİYESİZ, NAMMUSSUZ, ŞEREFSİZ HERİFLER BUNLAR

Cubbeli Ahmet Hoca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi ve ailesine ahlaksızca küfür edilmesi, mezar taşlarının yıkılması, cami duvarlarının pisletilmesine çok sinirlenerek, beddualar ederek, 'Ne terbiyesiz, ne namussuz, şerefsiz herifler bunlar' diyerek çok sert tepki gösterdi.

İşte Cubbeli Ahmet hocanın o konuşması

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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