Çin, altın rezervini büyütüyor: Sessiz sedasız altın biriktiriyor

Çin piyasalarında uzmanlaşmış bir altın analisti olan Jan Nieuwenhuijs, Çin'in piyasaya bildirmeden gizlice altın satın almaya devam ettiğini ve bir fiyat soğumasından yararlandığını iddia ediyor.

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Nieuwenhuijs, PBOC'nin stratejisinin, geleneksel olmayan banka kanalları kullanılarak bildirilmeyen Birleşik Krallık külçe bankaları aracılığıyla altın satın almak olduğunu belirtiyor.

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Çin hala gizlice altın satın alıyor. İngiltere’deki külçe bankalara alımlar yoluyla akıtıyor. Bu, Çin altın piyasasında uzman olan Jan Nieuwenhuijs tarafından hazırlanan ve Çin'in döviz rezervlerini çeşitlendirme ihtiyacı nedeniyle altın satın almayı bırakması için hiçbir neden olmadığını açıklayan bir raporun sonucudur.

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Nieuwenhuijs için, bazı kanıtlar, geleneksel pazar tarafından emilmeyen net ithalattaki artış da dahil olmak üzere, ithal edilen altın fazlalığını Çin Halk Bankası'na (PBOC) bağlıyor. Ona göre, altın net ithalatı, maden üretimi ve para çekme arasındaki ilişki, değiştirildiği 2022 yılına kadar sabitti ve ilk iki unsur ikincisini geçti.

Bu, İngiltere'den Çin'e Şanghay Altın Borsası'nın kasalarında bulunmayan büyük altın külçeleri kaynaklarının patlamasına ve merkez bankası altınının genellikle gümrük verilerine dahil olduğunu belirten bir kaynağın ifşasına karşılık gelir.

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