Ankara'da kritik dakikalar: Düşen Libya askeri jetinin kara kutusu bulundu! Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

Düşen Libya askeri jetinin kara kutusu bulundu: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düştüğü Ankara'da incelemelerde bulundu.

Yerlikaya, incelemelerinin ardından özel jetin düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düştü.

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DAHİL TÜM HEYET ÖLDÜ

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan jetin içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da olduğu askeri heyet bulunuyordu.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldı. Gece boyunca yoğun yağış ve sise rağmen devam eden arama tarama faaliyeti, günün ilk ışıklarıyla hızlandı.

Jette bulunan tüm askeri heyetin hayatını kaybettiği açıklandı.

Uçağın düştüğü alanı güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri, sivillerin bölgeye geçişine izin vermiyor. Alanın balçık oluşu nedeniyle bölgeye paletli ambulanslar sevk edildi. Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da uçağın düştüğü alanda incelemelerde bulunuyor. Yerlikaya, olayın gerçekleştiği bölgede de açıklamalarda bulundu.

UÇAĞIN PARÇALARINA SAAT 22'DE ULAŞILDI

Bakan Yerlikaya, jetin parçalarına saat 22:00'de de ulaşıldığını kaydetti. Yerlikaya, jetin enkazında yürütülen çalışmalarda ses kayıt cihazı ve kara kutunun da bulunduğunu belirtti.

Haberin Devamı

"Dün akşam, saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil'in de bulunduğu, 5'i Libya heyeti mensubu, 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 8 kişiyi taşıyan Falcon-50 tipi hava aracı saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirmiştir.

SAAT 20:52'DE İRTİBAT KESİLDİ

Saat 20.52 itibarıyla da Haymana ilçesi civarında uçakla irtibat kesilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar sonucu Jandarma, AFAD, Emniyet, Sağlık ve UMKE ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiş, arama kurtarma faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır.

Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde, hava aracının enkazı Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir.

Enkazın bulunmasının ardından, olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından mobil koordinasyon merkezi bölgede konuşlandırılmış; saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bu aşamadan itibaren çalışmalar, adli ve kriminal süreçler, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir. Sahada; AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, İtfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinden oluşan toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır.

İHA'lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır.

AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 8×8 ve 4×4 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dâhil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları, mobil koordinasyon merkezi üzerinden eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

KARA KUTU BULUNDU

Enkaz alanı yaklaşık 3 km karelik bir alandan oluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında;

Saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, Saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur.

Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır.

Ayrıca; Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya Ekibi Ankara'ya intikal etmiştir.

Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Libya halkına, Libya Hükümetine, Libya Genelkurmay Başkanlığına, dost ve kardeş ülke Libya'ya başsağlığı diliyorum.

Kazada hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine de başsağlığı diliyorum."