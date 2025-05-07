CHP'nin 'Sokak Hayvanları Yasası'nın iptali davasına AYM'den ret!

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun iptal istemini reddetti. CHP, 17 maddeden oluşan kanunun 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'de dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

CHP DAVA AÇMIŞTI

CHP, 17 maddeden oluşan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'de dava açmıştı.

ESASTAN GÖRÜŞEREK KARARA BAĞLADI

AYM Genel Kurulu, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı. Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, Kanunun iptal istemini reddetti.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Yüksek Mahkeme'nin bazı maddelerin iptal istemini oy birliğiyle, bazı maddelerin iptal istemini ise oy çokluğuyla reddettiği öğrenildi.

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KANUN NEYİ İÇERİYOR?

Kanun, sahipsiz hayvanların kedi ve köpek ayrımı olmaksızın toplatılmasını, sahipsiz veya güçten düşmüş köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulmasını, yerel yönetimlerin, sokakta yaşayan hayvanları ancak bakımevine aldıktan sonra rehabilite edeceklerini, belli şartlar durumunda hayvanların öldürülmesi ve ötanazisi hakkındaki usul ve esasları düzenliyor.

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