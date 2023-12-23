Şehit evindeki acı yürek burktu! Sosyal medya bile kayıtsız kalamadı

Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda altı askerimiz hayatını kaybetti. Yetkililer, askerlerimizden Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'ta bulunan ailesine acı haberi iletti.
Şehit Yasin Karaca'nın aile evi de sosyal medyada ilgi gördü. Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta görev yapan altı askerimizin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın ailesinin yaşadığı Tokat'ın Almus ilçesindeki ev, sosyal medyada gündem oldu. Şehit Yasin Karaca, ailenin yedi çocuğundan biriydi.