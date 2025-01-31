Son dakika! MSB o, kararı onayladı: 5 Teğmen TSK'dan ihraç edildi! İşte önemli detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da meydana gelen olaya karışan personel hakkında, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilerek TSK'dan ihraç edildiği açıklandı.

5 TEĞMEN TSK'DAN İHRAÇ EDİLDİ

Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Gazi Mustafa Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada,10 Kasım tarihinde Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerle bu duruma tepki gösteren teğmenler arasında çıkan kavgaya karışan tüm teğmenlerin TSK'dan ihraç edildiğini açıkladı.