CHP'den flaş karar: İstanbul İl binası kapatılıyor! Yeni adres geldi...

CHP'den flaş karar: İstanbul İl binası kapatılıyor!

Son dakika! CHP, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin ardından mahkeme kararı ile göreve atanan Gürsel Tekin, günlerdir tartışmaların odağındaydı. Tekin'in 'Göreve başlayacağız' söylemlerine karşın CHP yönetimi, Gürsel Tekin'i binaya sokmayacaklarını söylemişti. Tüm gelişmelerin ardından bugün, Gürsel Tekin polis eşliğinde CHP İstanbul İl binasına girdi. Tekin'in binaya girişi sırasında ve sonrasında gerginlikler yaşandı. Bazı şahıslar polislere saldırdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'den yeni bir adım geldi. CHP, il başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.

YENİ ADRESLERİNİ BİLDİRDİLER

Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi. Yeni adres Bahçelievler olarak belirtildi...

