Yasak aşk iddiasının kayıtları ortaya çıktı: Çayırgan, İmamoğlu'yla 300 kez görüşmüş!

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni iddialar ortaya çıktı. Çayırgan ile İmamoğlu'nun tam 300 kez telefonda görüştüğü HTS kayıtları dosyaya girdi.

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Çayırgan ile İmamoğlu'nun HTS kayıtları dosyaya girdi. Kayıtlara göre; Çayırgan, İmamoğlu'yla 300 kez doğrudan telefon görüşmesi yaptı; İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın'la da 570 kez görüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında voleybolcu Derya Çayırgan'ı gözaltına aldı ardından adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Çayırgan, savcılık ifadesinde, 2023 yılında İmamoğlu'nu birkaç kez otelde ziyaret ettiğini ve para hareketlerinin ise kendi birikimi olduğunu belirtti.

HTS kayıtlarına göre, Çayırgan ve İmamoğlu arasında 300'den fazla telefon görüşmesi gerçekleşti. Çayırgan, İmamoğlu'nun korumasıyla da 570 kez görüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan savcılıkta ifadesi alınmasının ardından konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkamama şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YASAK AŞK İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi olduğu iddia edilen eski voleybolcu Derya Çayırgan, savcılık ifadesinde 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonra İmamoğlu'nu 3 ya da 4 kere Ankara'daki Mariot Hotel'de ziyaret ettiğini ifade etti. MASAK raporlarında yer alan para hareketlerine de açıklık getiren Çayırgan, döviz yatırımlarının kendi birikimi olduğunu savundu.

Haberin Devamı

HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken, İmamoğlu ve Çayırgan'ın HTS kayıtlarına ilişkin detaylar paylaşıldı. Çayırgan, İmamoğlu ile 300 kez direkt telefon görüşmesi yapmış. Çayırgan, İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın ile de 570 kez görüşmüş.

"OTELDE ZİYARET ETTİM" DEMİŞTİ

Öte yandan Çayırgan, savcılıktaki ifadesinde 2023 yılında İmamoğlu'nu Ankara'ya geldiğinde otelde ziyaret ettiğini belirterek, "2023 yılının sonuna doğru Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Marriott Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim." dedi.

İSİMLER SORULDU, TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Çayırgan'a savcılık tarafından Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu isimlerini tanıyıp tanımadığı soruldu. Çayırgan, bu isimleri tanımadığını beyan etti. Mustafa Akın ismi soruldu. Mustafa Akın, Ekrem İmamoğlu'nun koruması olarak görev yapan bir isimdi ve otelde yapılan görüşmelerde kamera kayıtlarıyla gündeme gelmişti. Çayırgan bu soruya "Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadığım zamanlarda Mustafa Akın'ı aradım. Onun dışında kendisiyle hiçbir irtibatım olmamıştır" yanıtını verdi.

KAYNAK: CNN TÜRK / MERVE TOKAZ

Şantaj üssü bebek otel: 17 Ocak 2026 Cumartesi güncel gazete manşetleri

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü: Saç başa giren kızlar ''Gençlik nereye gidiyor?'' dedirtti!