Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyi ve yüksekleri yer yer karlakarışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve karlakarışık yağmurlu