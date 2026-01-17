Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtına; Karadeniz, Marmara, Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusu ile akşam saatlerinde batısı 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, açıkları aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 yer yer 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısı 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde doğusu 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.