CHP'de kazan taştı: Bu kez de Üsküdar kongresi karıştı!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, CHP'nin 39. Üsküdar Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la gergin anlar yaşadı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki parti içi krizlere bir yenisi daha eklendi. CHP'nin 39. Üsküdar Olağan İlçe Kongresi'nde tansiyon yükseldi.

Sahneye çıkarak konuşama yapan CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a ateş püskürdü.

"ACZİYETİN VE KÖTÜLÜĞÜN ÜRÜNÜDÜR"

CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı seçiminde mevcut İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a tepki gösterdi.

CHP'deki değişim sürecine değinen Atalar, "Bugün çıkıp sırf kongre kazanacağım diye 'seçimde çalışmadılar, belediyeye karşılar' gibi söylemler acziyetin ve kötülüğün ürünüdür." dedi.

"BELEDİYEYİ BANA KARŞI KULLANAN AHLAKSIZLAR VAR"

Dedetaş'a imalı bir göndermede bulunan Atalar, "CHP sayesinde oturduğunuz koltuklarda bize iftira atasınız, oradaki imkanlarla bize operasyon çekesiniz diye gelmediniz. Benim kazanılsın diye gecemi gündüzümü verdiğim belediyeyi bana karşı kullanan ahlaksızlar var. " dedi.

