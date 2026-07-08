  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji uyardı: O bölgeler serinleyecek, kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O bölgeler serinleyecek, kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: O bölgeler serinleyecek, kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Peki bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: O bölgeler serinleyecek, kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 1 19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: O bölgeler serinleyecek, kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 2 29

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyardı: O bölgeler serinleyecek, kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 3 39

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: O bölgeler serinleyecek, kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 4 49
Meteoroloji uyardı: O bölgeler serinleyecek, kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 5 59
Meteoroloji uyardı: O bölgeler serinleyecek, kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 6 69
Meteoroloji uyardı: O bölgeler serinleyecek, kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 7 79
Meteoroloji uyardı: O bölgeler serinleyecek, kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 8 89

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (K. Maraş hariç) ile Antalya’nın batı ve doğu iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 35°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgeler serinleyecek, kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 9 99

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ’ın Karadeniz’e kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıkları 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

HABERE YORUM KAT