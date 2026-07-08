NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nin 2. gününde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya'nın uzun vadeli bir tehdit olduğunu vurgulayan Rutte "NATO NATO olabildiğince güçlü olmalı. NATO'nun savunma sanayiinde her şeye ihtiyacı var. Bölgemizi koruyacağız" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da devam eden NATO Liderler Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rutte, Rusya, Ukrayna, İran ve NATO'nun savunma kapasitesine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"RUSYA UZUN VADELİ BİR TEHDİT"

Rusya'nın NATO açısından nasıl değerlendirileceğine ilişkin soruya yanıt veren Rutte, "Rusya uzun vadeli bir tehdit olarak ele alınacak." dedi.NATO'nun caydırıcılığını artırmaya devam edeceğini vurgulayan Rutte, "NATO olabildiğince güçlü olmalı. NATO'nun savunma sanayiinde her şeye ihtiyacı var. Bölgemizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini belirten Rutte, "Çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Bunun sonucunda NATO daha da güçlenmiş olacak." diye konuştu.Savunma harcamalarına da değinen Rutte, Avrupa ile ABD'nin savunma harcamalarının ilk kez eşitlendiğini belirterek, bu yıl harcamaların yüzde 4 seviyesine ulaşacağını söyledi.

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"İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİ OLMAMALI"

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen NATO Genel Sekreteri, İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini belirtti.Rutte, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması kritik önemde." ifadelerini kullanırken, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının zirveyi gölgeleyip gölgelemeyeceğine ilişkin soruya ise, "İran bu ateşkesi ihlal etti ve karşılığında bu oldu." yanıtını verdi.

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