CHP'de balya balya para sayma skandalında komik savunma "Nasıl İnandırıcı değil mi?"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türkiye'nin gündemine oturan, kaynağı henüz belli olmayan balya balya para sayma skandalında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Nedim Şener, ifadeye çağırılıp ifade veren şüphelilerin ifadelerine dikkat çekerek "Nasıl İnandırıcı değil mi?" diye sordu.

"CHP'DE YAŞANAN PARA SAYMA SKANDALINA HER GEÇEN GÜN YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR"

CHP'deki para kuleleri skandalında soruşturma genişliyor. Balya balya para sayma görüntüleri üzerine birçok isim ‘şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. İfade verenler arasında dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’nin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin gibi isimler de yer aldı.

PARANIN KAYNAKLARI ARASINDA İBB DE VAR

CHP'deki skandaldaki yeni gelişmeleri bugünkü köşesinde ele alan gazeteci Nedim Şener, ifade veren CHP'lilerin balya balya paraların il binasının alımı için kullanılan 'bağış' diye tanımladıkları ödeme olduğunu söyledi. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu ve ifade veren diğer belediye başkanlarının ne kaynak ne de makbuz gösterdiğini belirten Şener, "Mesele belediye başkanlarının parayı nereden bulduğuna gelince kilitleniyor. Balya balya paranın kaynaklarından birisinin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu ifadelere yansıyor." dedi.

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"BAĞIŞ HESABIMIZ YOK"

Soruşturma kapsamında CHP’de mali işlerden sorumlu olan Bülent Kuşoğlu’nun İfadesine dikkat çeken Şener, bu ifadeyle CHP'li belediyelerin oyununun bozulduğunu söyledi. Şener, Kuşoğlu'nun ifadesini şöyle aktardı;

“Bu binanın (CHP il binası) tasarrufunda hiçbir eksiklik yok. Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon TL’dir. Bunu da banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum.

Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da bağış hesabımız da yok. Genel merkezde (CHP Genel Merkezi) kayıtlar mevcuttur. CHP bunları açıklamalıdır. Toplanan paralarla ilgili fark yatırdık diyorlar. Ama bağışlar da öyle toplanmaz. Makbuz karşılığı ya da banka üzerinden yapılır. Her yıl da bağış miktarı değişir. Bu yıl en yüksek limit 300 bin TL’dir. O tarihte 50-55 bin TL’ydi. Elden bağış bile olsa 15 milyon liranın o dönemin en üst limiti olan 50-55 bin liralık makbuzu olmak zorunda. Kaldı ki banka kayıtları da yok. Aralık sonuydu, Hazine’den yeni yardım gelmemişti. 2 parça halinde parayı kesinlikle bankadan yolladık. Ben de sonradan duydum. Aradan farklar verildiğini de duydum. Ama kurumsal olarak partinin kayıtlarında neyse benim açımdan odur. Parti kurumsaldır. Genel merkezde kayıtlar mevcuttur. Genel merkezdeki herkes bunu açıklayabilir. Ellerinde evraklar da var.”

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ÜZERİNDE ÇALIŞILMIŞ İFADELER

CHP Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile onun verdiği paraları taşıyan Melih Morsünbül’ün ifadesi birbirini tamamlayan ‘üzerinde çalışılmış iki ifade’ gibi durduğunu söyleyen Şener, "Morsünbül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın 9 Aralık 2019 günü kendisini çağırıp bir laptop çantası vererek içinde kendisinin ve arkadaşlarının CHP’nin il binası için yaptıkları bağışların olduğunu söylemiş. Bu denli detay veren Ali Kılıç, her nedense içinde kaç TL olduğunu söylememiş. Melih Morsünbül de paranın 200 bin TL olduğunu verilen adreste sayılırken öğrenmiş. Ali Kılıç, belediye çalışanına verdiği para miktarı gibi kime teslim edeceğini de söylememiş. Sadece bir adres verip göndermiş. Morsünbül de parayı teslim ettiği yerden bir makbuz almamış. CHP’li belediye başkanı da makbuz sormamış..." ifadelerini kullandı.

PARALARI SÜREKLİ YANINDA TAŞIYORMUŞ

Şener, ifade veren kişilerin önceden çalışılmış gibi konuştuğunu belirterek ifadedeki bir noktaya dikkat çekti. Kılıç'ın ifadesinde “Bir tuğla da sen koy” kampanyası yapıldığını belirterek ifadesinde 50 bin TL bağış yaptığını 3 arkadaşından da 50'şer bin lira alarak 200 bin TL topladığını ve bu paraları belediye personeli Melih Morsünbül’ü çağırarak teslim ettiğini söyleyen Şener, Kılıç'ın paraları sürekli yanında taşıdığını iddia eden komik savunmasına değindi.

Şener, Kılıç'ın “Topladığım bağış paralarını sürekli yanımda bulunduruyordum. Çünkü bulunduğum ortamda başka bağış yapılırsa onları da bu bağış miktarının üzerine ekleyip bana söylenen kişiye teslim edecektim.” sözlerini aktardı.

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"NASIL İNANDIRICI DEĞİL Mİ?"

CHP'li belediye başkanlarının verdiği ifadelerde gariplik olduğunu ifade eden Şener, "İnandırıcı değil mi?" diyerek şu ifadelere yer verdi;

Şöyle düşünün, yıllarca CHP’de siyaset yapan, Belediye Başkanı olan Ali Kılıç, isim ve telefon numaralarına kadar hatırladığı arkadaşlarından 50’şer bin TL alıyor, bir çantada sürekli yanında taşıyor. Ama her nedense kendisininki dahil 200 bin TL olan çantayı bağış toplamak için sürekli yanında taşıyan Kılıç’a başka kimse para vermiyor. Çantada 200 bin TL olduğunu bilen Kılıç, Melih Morsünbül’e bunun bağış parası olduğunu detaylı biçimde anlatıyor ama teslim ettiği çantada kaç TL olduğunu söylemiyor. Ayrıca belirli bir isim vermeden sadece eline bir adres tutuşturup parayı yolluyor. Nasıl inandırıcı değil mi?

Morsünbül ifadesinde parayı teslim ettiğini ertesi gün (10 Aralık 2019) söylemiş, Ali Kılıç ise ifadesinde Morsünbül’ün parayı adrese teslim ettikten sonra (9 Aralık 2019) arayarak bildirdiğini söylüyor.

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Nedense kimsenin aklına makbuz gelmiyor. Parayı toplayanların aklına makbuz vermek, parayı verenlerin aklına makbuz istemek gelmiyor. Ali Kılıç da ‘bağış’ dediği paranın karşılığında makbuz istememiş. Nasıl inandırıcı değil mi?

Neyse gerçek ortaya çıkacak; CHP’li Bülent Kuşoğlu “Bina için yapılmış bir kampanya yok” derken, aslında kampanya arkasına gizlenmiş kirli para ilişkilerini mi işaret ediyor? Birileri kampanya arkasına kirli menfaat ilişkilerini mi gizliyor?

“Bir tuğla da sen koy” derken bakalım o “tuğla” pardon “balya” çekilip duvar yıkıldığında altında kimler kalacak.