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Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi!

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Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi!
Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi! İşte önemli detaylar...
Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi! 1 110

Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi! İşte önemli detaylar...

Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi! 2 210

Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi olarak gösterilen Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'te bin 381 engelli öğretmen atamasının yapılacağını bildirdi.

Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi! 3 310

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi! 4 410

Öğretmenlere yönelik şiddette cezaların artırıldığını söyleyen Erdoğan, "Öğretmenlerimize karşı işlenen yaralanan tehdit gibi suçlarda cezaların artmasını ve caydırıcılığı temin ettik. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. " dedi. Öğretmen atamaları ile ilgili de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız yakın zamanda duyuruya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi! 5 510

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"KÜLLİYEDE 345 DERSLİK, 88 LABORATUVAR BULUNUYOR"

Aziz İstanbullular, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu açılış töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aybüke kızımızı, Necmettin evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Eğitim külliyemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada eğitim alacak olan gençlerin gelecekte önemli roller üstleneceklerine yürekten inanıyorum. Külliyemizde 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi! 6 610

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PLANETARYUMU"
Külliyemizdeki Türkiye'nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz. Tam tekmil bir eğitim öğrenim üssünü İstanbul'a kazandırıyoruz. Temelini attığım ve inşa sürecini yakından takip ettiğim kampüsün açılışını yapmak benim için mutluluk kaynağıdır. Desteklerini bizden esirgemeyen necip milletimize kalpten teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi! 7 710

"80 YILDA YAPILAN DERSLİK SAYISINDAN FAZLASINI İNŞA ETTİK"
2002'de eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyar iken bugün bu tutar yüksek öğretim dahil 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce derslik sayısı 367 bin iken bu sayıyı iki katına 735 bine çıkardık. 80 yılda yapılan derslik sayısından fazlasını inşa ettik. 820 binden fazla öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80'ini biz göreve başlattık. 60-70 kişinin ders yaptığı kalabalık sınıflar tarih oldu. Bizim okuduğumuz dönemde İstanbul'da sınıfta 80 Anadolu'da 100'ün üzerinde öğrenci vardı.

Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi! 8 810

"4 MİLYAR DERS KİTABINI ÜCRETSİZ DAĞITTIK"
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında gelişmiş ülke rakamlarını yakaladık. Ders kitabı vatandaşın en önemli sorunlarından biriydi. 1 hafta sonraya kırtasiyeden randevu alıp gidip kitaplarımızı alırdık. 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerin sırtından aldık.

Öğretmenlik meslek kanununu tekrar çıkardık. Uzman ve baş öğretmenlerimize ayrı ayrı derece verdik. Öğretmenlerimize karşı işlenen yaralanan tehdit gibi suçlarda cezaların artmasını ve caydırıcılığı temin ettik. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli ister öğrenci olsun bu durum fark etmez. Şiddetle mücadelede çok hassasız. İnternetin, şiddet içerikli dizilerin yaygınlaşması ile olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Evlatlarımızı tütün alkol uyuşturucu gibi bağımlılıklara karşı korumakta kararlıyız. Bir büyüğünüz olarak sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum; sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara prim vermeyin. Zehir tacirlerinin tepelerine binip bu alçakların yakasına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan ekran bağımlığı da gündemimizin en üst sırasında. Çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Hayatımda sigara, alkol yok. Bu tür bağımlılıklar asla yok. Evlatlarıma torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam size de bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Dijital mecraların başı bozuk ikliminde evlatlarımızı sahipsiz bırakamayız. Özgürlük bahanesi ile körpe dimağların işgal edilmesine seyirci kalamayız. Dijital mecra kaynaklı sorunlarla mücadelede yeni tedbirleri devreye alacağız.

Eğitim alanındaki yeni trendleri yakından takip ediyoruz. Milli eğitim akademisini kurduk, kabullerin ilki 13 Temmuz'da Akademiye giriş sınavı ile gerçekleşecek. Bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz. Mevcut öğretmenlerimizi de 5 aylık eğitimler ile destekleyeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini öğretmenlerimiz için de temel ilke olarak benimsedik.

Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi! 9 910

"2025'TE 1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASINI YAPIYORUZ"
2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız yakın zamanda duyuruya çıkacaktır. Şimdiden öğretmenlerimize başarılar diliyorum.

Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi! 10 1010

"TÜRKİYE MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDEKİ PERFORMANSINI ARTIRAN 4 ÜLKEDEN BİRİ"
Aralık 2023 pisa raporuna göre Türkiye 20 yılda matematik ve fen bilimlerindeki performansını istikrarlı şekilde artıran 4 ülkeden biri oldu. Bu başarılar eğitim politikamızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif modelini geliştirdik. Bu modeli yenilikçi ve derinlikli anlayışla şekillendirdik. İnşallah şuurlu bir genliği yarınların Türkiye'sine kazandıracağız.

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