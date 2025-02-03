Türkiye'nin en büyük lise eğitim külliyesi açılışında Erdoğan'dan bir de atama müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"KÜLLİYEDE 345 DERSLİK, 88 LABORATUVAR BULUNUYOR"
Aziz İstanbullular, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu açılış töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aybüke kızımızı, Necmettin evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.
Eğitim külliyemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada eğitim alacak olan gençlerin gelecekte önemli roller üstleneceklerine yürekten inanıyorum. Külliyemizde 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor.