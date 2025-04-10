Çayırhan'daki maden faciası: Gaz patlaması sonucu çok sayıda yaralı var! İşte önemli detaylar...

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Hırkatepe maden sahasında gece saatlerinde meydana gelen göçük ve patlama, maden işçilerini ölümle burun buruna getirdi. Olayda 2'si ağır olmak üzere 13 işçi yaralandı. Yaralı işçilerden 2'si Ankara'ya sevk edilirken, 11 işçinin tedavisi Beypazarı Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Olay sonrası adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaza, 10 Nisan 2025 tarihinde gece saat 01.30 sularında meydana geldi. Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan KİAŞ işletmesine ait Hırkatepe maden sahasında çalışan işçiler, vardiya sırasında yer altında ani bir gaz patlamasıyla karşı karşıya kaldı. Patlama sonucunda yer altında göçük oluştu ve işçilerin bir kısmı göçük altında kaldı.

13 İşçi Yaralandı, 2'sinin Durumu Ağır

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, olay anında ocakta 29 işçi bulunuyordu. Patlamanın etkisiyle 1 işçi ağır, 1 işçi orta, 11 işçi ise hafif şekilde yaralandı. Toplamda 13 işçi yaralanırken, ağır yaralı iki işçi acilen Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar ise Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Patlamanın ardından olay yerine hızla 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için yoğun bir çalışma yürütüldü. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yaralı işçiler kısa sürede maden sahasından çıkarılarak hastanelere ulaştırıldı.

Haberin Devamı

Valilikten Resmî Açıklama Geldi

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın detaylarına yer verdi. Açıklamada, "10.04.2025 günü saat 01.30 sıralarında Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesi'nde yer alan Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden sahasında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup, 13 işçimiz yaralanmıştır" denildi. Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Tahkikat Süreci Başladı

Patlamanın nedeni ve ihmallerin olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldı. Hem şirket yönetimi hem de olay yerindeki güvenlik tedbirlerinin yeterliliği mercek altına alındı. Uzman ekiplerin yapacağı teknik inceleme sonucunda patlamanın nedenine dair net bilgiler elde edilmesi bekleniyor.

İş Güvenliği Yeniden Gündemde

Bu tür kazalar, madenlerdeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ne denli yeterli olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İşçilerin güvenliğini sağlamak için alınması gereken önlemlerin ve denetimlerin artırılması gerektiği yönünde kamuoyunda endişe oluştu.

Çayırhan'daki bu acı olay, yer altı madenciliğinde yaşanan riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. 13 işçinin yaralandığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu bu faciada, sevindirici olan can kaybının yaşanmamış olması. Ancak yaşananlar, madenlerdeki güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim mekanizmalarının sorgulanması gerektiğini ortaya koyuyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve benzer faciaların önüne geçilmesi adına sürecin titizlikle yürütülmesi bekleniyor.

Son dakika! Saraçhane soruşturmasındaki 102 kişiye tahliye kararı!

Son dakika! Erdoğan ile DEM Parti heyetinin ilk görüşmesi gerçekleşti: İşte o önemli açıklamalar!

Son dakika! Önemli görüşmeye dakikalar kala DEM Parti'den açıklama!